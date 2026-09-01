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Обрат след 30 години: Първи виновен за убийството на Тупак Шакур

Журито съдебни заседатели призна Дуейн Дейвис за виновен по едно обвинение в убийство с изключително опасно оръжие за смъртта на рап звездата при стрелба от преминаващ автомобил в Лас Вегас на 7 септември 1996 г.

Надежда Неменски Надежда Неменски

1 септември 2026, 09:41
Обрат след 30 години: Първи виновен за убийството на Тупак Шакур
Дуейн „Кефи Д“ Дейвис   
Източник: GettyImages

Б ившият гангстерски лидер Дуейн „Кефи Д“ Дейвис беше признат за виновен за организирането на убийството на Тупак Шакур – първата присъда по неразкритото дело, което вълнува хип-хоп феновете в продължение на почти 30 години.

Журито съдебни заседатели призна Дейвис за виновен по едно обвинение в убийство с изключително опасно оръжие за смъртта на рап звездата при стрелба от преминаващ автомобил в Лас Вегас на 7 септември 1996 г., съобщава Би Би Си (BBC).

Облечен в черен костюм, 63-годишният мъж стоя невъзмутимо в съда в Лас Вегас при прочитането на присъдата, след което заяви, че ще обжалва. В това време близките на Шакур се държаха за ръце, а някои от тях се прегръщаха и плачеха.

Шакур беше убит едва на 25-годишна възраст, в пика на кариерата си като един от най-влиятелните гласове в рап музиката. Той има продадени над 75 милиона албума по целия свят.

Прокурорите твърдяха по време на процеса, че макар Дейвис (бивш лидер на уличната банда South Side Compton Crips) да не е възпроизвел изстрелите, той е наредил нападението и е осигурил оръжието, с което племенникът му Орландо Андерсън е открил огън.

Те обясниха пред съда, че Дейвис е планирал стрелбата като отмъщение, след като часове по-рано Андерсън е участвал в спречкване с Шакур и неговия антураж в Лас Вегас.

В продължение на 30 години това остана едно от най-известните неразкрити престъпления в Америка, пораждащо множество теории на конспирацията, но без нито една присъда, до този момент.

Убийството на Шакур се случи в период на ожесточено съперничество между рап средите на Източния и Западния бряг и на фона на вражди между бандите Bloods и Crips, които по онова време имаха дълбоки корени в хип-хопа.

Семейството му реагира емоционално в съдебната зала, сестра му прегърна един от прокурорите след прочитането на присъдата, докато други близки плачеха наблизо. Вън от сградата предани фенове на рапъра плачеха и ликуваха.

Ключовите доказателства по делото бяха самите думи на Дейвис, с които той многократно и публично признаваше, че е бил в белия кадилак, от който са произведени фаталните изстрели. Той беше разкрил пред властите ролята си в смъртта на Шакур още по време на тайни полицейски разпити през 2008 г., свързани със смъртта на друг рапър – Notorious B.I.G. (Кристофър Уолъс).

Дейвис доразви своята версия и в мемоарната си книга „Compton Street Legend“ от 2019 г. Неговите медийни изяви и книгата му обаче анулираха споразумението за защита, което беше сключил с властите (предотвратяващо повдигането на наказателни обвинения), и съдът реши, че разпитите му могат да бъдат използвани срещу него в процеса за убийство.

В заключителната си реч прокурорът Бину Палал призова заседателите да се доверят на думите на Дейвис и да го признаят за виновен. Той изтъкна, че с години Дейвис е повтарял пред хората, че е отговорен за убийството на Тупак Шакур – чрез документални филми, мемоари, подкасти и полицейски разпити.

„Той е човекът, който взема решенията, във всеки един момент и във всяка версия той е лидерът на South Side Crips. Когато лидерът седи на предната седалка по време на стрелба, няма съмнение, че той носи отговорност“, заяви Палал пред журито. 

По време на целия процес защитата на Дейвис се опитваше да убеди журито, че думите му са художествена измислица, перчене и преувеличение с цел продажба на книги и спечелване на пари. В заключителната си реч адвокатът му Майкъл Санфт призова заседателите да приемат клиента му за лъжец, който просто разказва истории, за да продава книги, изтъквайки, че липсват преки доказателства.

Само броени часове след като казусът беше предаден на заседателите в понеделник, те взеха решението си за виновност. Малко преди съдебната зала да се изпразни, съдията от окръжния съд на окръг Кларк Карли Киърни насрочи произнасянето на присъдата за 13 октомври.

Докато съдията четеше процедурните стъпки по делото, Дейвис я прекъсна, вдигайки ръка. „Искам да ми върнат нещата. Искам да обжалвам“, заяви той пред съдията, визирайки лични вещи, включително телефона си. Съдията обясни, че това може да се случи след официалното произнасяне на присъдата.

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Редактор: Надежда Неменски
Източник: BBC    
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