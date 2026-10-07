България

Шестима сирийци са били на потъналия кораб край България

Операцията по издирването на екипажа е прекратена и няма да бъде подновявана

Василена Василева Василена Василева

7 октомври 2026, 13:26
България за втори път поема командването на Противоминната група в Черно море

България за втори път поема командването на Противоминната група в Черно море
След разкритията за фиктивни хоспитализации в Пловдив: Проверки във всички болници в страната

След разкритията за фиктивни хоспитализации в Пловдив: Проверки във всички болници в страната
Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България
Делото „Бургазлиев“: 18-годишният, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа

Делото „Бургазлиев“: 18-годишният, грижил се за АТВ-то, призна, че няма компетентност да го поддържа
Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова

Кой ще бъде новият временен обвинител №1: ВСС предлага Магдалена Лазарова
Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари

Бюджет 2027: Ще бъдат увеличени заплатите на младите лекари
Проф. Ива Христова: Дори ваксините да закъснеят, предишна имунизация ни дава базисна защита

Проф. Ива Христова: Дори ваксините да закъснеят, предишна имунизация ни дава базисна защита
Ценовият шок в България: Храната поскъпна с 85% за 10 години

Ценовият шок в България: Храната поскъпна с 85% за 10 години

Ш естима сирийски моряци са били на борда на кораба, който потъна след атаката с дронове в Черно море край българския бряг. Това потвърди пред NOVA сирийска медия от град Латакия, където се намира най-голямото пристанище в Сирия.

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Операцията по издирването на екипажа на потъналия кораб е прекратена във вторник в 17:00 ч. и няма да бъде подновявана. Това съобщи вицеадмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция „Морска администрация“. По думите му от моряците няма следа. При търсенето са открити лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба, но не и хора.

[gallery]17894[/gallery]

„Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба“: Първи думи на спасените моряци след удара край Бяла

  • Как се стигна до атаката

Два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове около 3:00 ч. във вторник в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Плавателните съдове са се намирали на около 70 морски мили източно от Бяла, или приблизително 130 километра от брега. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал, а екипажът му остава в неизвестност.

По данни на Румен Николов първият сигнал за авария е получен в 2:54 ч., а вторият - в 3:23 ч. Екипажът на потъналия кораб е имал много кратко време за реакция. От другия атакуван кораб всички 18 моряци са били спасени.

Радев с подробности за атаката край Бяла: Екипажът на потъналия кораб е в неизвестност

  • Състоянието на спасените моряци

Двама от моряците от втория кораб бяха транспортирани за лечение във Варна. Единият е с тежки изгаряния и е настанен във Военноморската болница, а другият е с травма на главата.

Останалите 16 моряци бяха докарани на брега с катер на „Гранична полиция“. Те са прегледани и не се е наложило да бъдат хоспитализирани. По данни на БТА сред тях има 10 турски и шестима индийски граждани.

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два кораба в Черно море

Моряците са настанени във Варна, като разходите за престоя им се поемат от корабособственика. Все още не е ясно кога ще напуснат страната заради продължаващото разследване.

Към момента няма данни за произхода на дроновете, атакували двата кораба. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че за установяването му са необходими отломки от дроновете или поемане на отговорност от някоя от страните.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA; БТА    
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
След атаката срещу корабите: Йотова свика първия си КСНС

След атаката срещу корабите: Йотова свика първия си КСНС

ЕС изпраща сателитни данни на България и Румъния след атаките с дронове в Черно море

ЕС изпраща сателитни данни на България и Румъния след атаките с дронове в Черно море

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Експерт пред Fox News: Руски „Геран-4“ стои зад атаката срещу корабите край България

Губернаторът отказва милост: Какво бъдеще очаква жената, която не можаха да екзекутират

Губернаторът отказва милост: Какво бъдеще очаква жената, която не можаха да екзекутират

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Германия одобри 100 000 семейства за субсидии за EV

Германия одобри 100 000 семейства за субсидии за EV

carmarket.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 7 часа
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 7 часа
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 4 часа
<p>Започна КСНС при президента Илияна Йотова</p>
Ексклузивно

Започна КСНС при президента Илияна Йотова

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пожар избухна в склад с опасни материали край Белград

Пожар избухна в склад с опасни материали край Белград

Свят Преди 16 минути

МВР на Сърбия призова хората да затворят прозорците и да избягват престой на открито

Кмет в Плевенско е отстранен от длъжност заради имотни измами за над 42 хил. евро

Кмет в Плевенско е отстранен от длъжност заради имотни измами за над 42 хил. евро

България Преди 23 минути

Той е обвинен и в документни престъпления, съдът го остави под домашен арест, прокуратурата ще протестира

Снимката е илюстративна

Между корпоративния офис и двора на село: История за новия ритъм на живот от Варвара

България Преди 2 часа

Спестява ли ни селото градския стрес и готова ли е местната инфраструктура да посрещне новата вълна от работещи онлайн?

Русия с една от най-мащабните си въздушни атаки срещу Украйна, 11 загинали

Русия с една от най-мащабните си въздушни атаки срещу Украйна, 11 загинали

Свят Преди 2 часа

Ударите са били насочени основно срещу енергийната инфраструктура, съобщи Володимир Зеленски

,

Скандал с AI асистента на Meta: Създава досиета на хората около нас без съгласие

Любопитно Преди 2 часа

AI асистентът на Meta има достъп до банкови сметки и лични съобщения, като автоматично създава досиета дори за хора, които не ползват услугите на компанията

Георги Господинов

„Това е голямата литература“: Ще стане ли Георги Господинов първият български писател с най-престижното отличие?

България Преди 2 часа

Германският „Франкфуртер Алгемайне Цайтунг“ включи българския писател сред седемте автори, които според изданието заслужават отличието

Легенди, фенове и футболният „Ботев“ се сбогуваха с Илиян Филипов

Легенди, фенове и футболният „Ботев“ се сбогуваха с Илиян Филипов

България Преди 2 часа

За хората извън Пловдив Илиян Филипов нашумя през последната година със спасяването на Ботев от задаващия се финансов колапс

Хейдън Панетиър и Владимир Кличко

Започна битката за наследството на Хейдън Пенетиър: Кличко иска намеса на полицията

Свят Преди 2 часа

Пенетиър почина внезапно на 16 август на 36-годишна възраст. Тя беше намерена в безсъзнание в жилище в Грийнвил, Южна Каролина, и по-късно беше обявена за мъртва на място. Разследването на внезапната ѝ смърт продължава

Установиха вторично огнище на шарка по овцете и козите край Карлово

Установиха вторично огнище на шарка по овцете и козите край Карлово

България Преди 2 часа

Засегнати са 174 овце в два свързани животновъдни обекта, въведени са защитна и надзорна зона

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

Акция срещу изборни нарушения в Кюстендил и Дупница: Провериха десетки хора и автомобили

България Преди 2 часа

Пазарът на труда у нас е на пауза

Пазарът на труда у нас е на пауза

Парите ни Преди 2 часа

Търговията търси повече хора, хотелите и ресторантите намаляват наеманията след сезона

Отново отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали, свидетел е обявен за общодържавно издирване

Отново отложиха делото срещу бившия кмет на Кърджали, свидетел е обявен за общодържавно издирване

България Преди 2 часа

На днешното заседание трябваше да бъдат разпитани две вещи лица, както и десет свидетели

Снимката е илюстративна

3 тревожни несъответствия в руската история с „чумата“

Свят Преди 3 часа

Защо Москва задейства протокол за смъртоносен патоген след смъртта на млада лаборантка, а след това спешно обяви „неизвестна пневмония“?

<p>Първи случай на грип A(H1N1) за сезона е регистриран у нас</p>

Първи случай на грип A(H1N1)pdm09 за сезона е регистриран у нас

България Преди 3 часа

Това е вторият доказан грипен вирус за сезон 2026-2027 г. след A(H3N2)

.

Къде е щастието? И защо толкова често го търсим на грешното място?

Любопитно Преди 3 часа

Натали Харп и Доналд Тръмп на митинга в Небраска

Тръмп взриви сцената в Небраска, нарече Натали Харп „перфектен човек“

Свят Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Триумфът на Карлос Насар и волейболните национали се крие зад „Победа“ - новата песен на MONA

Edna.bg

Пийт Дейвидсън проговори за връзката си с Ким Кардашиян: Аз съм един от оцелелите

Edna.bg

Започна Консултативният съвет за национална сигурност при президента

Nova.bg

ЕС изпраща спътникови данни на България след атаките с дронове в Черно море

Nova.bg