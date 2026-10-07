Шестима сирийци са били на потъналия кораб край България

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Ш естима сирийски моряци са били на борда на кораба, който потъна след атаката с дронове в Черно море край българския бряг. Това потвърди пред NOVA сирийска медия от град Латакия, където се намира най-голямото пристанище в Сирия.

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Операцията по издирването на екипажа на потъналия кораб е прекратена във вторник в 17:00 ч. и няма да бъде подновявана. Това съобщи вицеадмирал Румен Николов от Изпълнителната агенция „Морска администрация“. По думите му от моряците няма следа. При търсенето са открити лодка, три спасителни плота и части от оборудването на кораба, но не и хора.

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Как се стигна до атаката

Два търговски кораба бяха атакувани с морски и въздушни дронове около 3:00 ч. във вторник в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Плавателните съдове са се намирали на около 70 морски мили източно от Бяла, или приблизително 130 километра от брега. Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал, а екипажът му остава в неизвестност.

По данни на Румен Николов първият сигнал за авария е получен в 2:54 ч., а вторият - в 3:23 ч. Екипажът на потъналия кораб е имал много кратко време за реакция. От другия атакуван кораб всички 18 моряци са били спасени.

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Състоянието на спасените моряци

Двама от моряците от втория кораб бяха транспортирани за лечение във Варна. Единият е с тежки изгаряния и е настанен във Военноморската болница, а другият е с травма на главата.

Останалите 16 моряци бяха докарани на брега с катер на „Гранична полиция“. Те са прегледани и не се е наложило да бъдат хоспитализирани. По данни на БТА сред тях има 10 турски и шестима индийски граждани.

Какво съобщават световните агенции за атаката с дронове срещу два кораба в Черно море

Моряците са настанени във Варна, като разходите за престоя им се поемат от корабособственика. Все още не е ясно кога ще напуснат страната заради продължаващото разследване.

Към момента няма данни за произхода на дроновете, атакували двата кораба. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че за установяването му са необходими отломки от дроновете или поемане на отговорност от някоя от страните.