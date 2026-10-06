Радев с подробности за атаката край Бяла: Екипажът на потъналия кораб е в неизвестност

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Д ва търговски кораба са били атакувани с морски и въздушни дронове около 3:00 часа тази нощ в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България, на около 70 морски мили източно от Бяла. Това съобщи министър-председателят Румен Радев след извънредната среща с представители на институциите, свикана заради инцидента.

Мащабна спасителна операция в Черно море след атаки с дронове: Български ферибот спаси екипаж, втори кораб потъна

По думите му атаката е категорично потвърдена от екипажите на плавателните съдове. И на двата кораба са нанесени поражения.

Единият кораб, плаващ под флага на Того, е потънал. Към момента няма информация за съдбата на екипажа му.

Българският ро-ро кораб „Диоскурия“ (DIOSCURIA), който се е намирал в района по време на инцидента, е забелязал взрива и се е отправил към мястото. Там са открити обърната лодка, три спасителни сала и спасителни жилетки, но хора не са намерени. Издирването на екипажа продължава.

18 души са спасени от втория кораб

Вторият кораб е бил поразен и на борда му е възникнал пожар. Екипажът е успял да се евакуира и е бил спасен с помощта на българския ро-ро кораб „Диоскурия“.

Двама ранени моряци са били взети от бързоплавателен съд на Военноморските сили. Единият е с изгаряния, а другият е с травма на главата. Те се транспортират към пристанище Варна, където са мобилизирани медицински екипи от Военноморската болница.

Останалите 16 членове на екипажа се транспортират с патрулен катер на „Гранична полиция“.

Екипажът на втория кораб е от 18 души - 11 турски и 7 индийски граждани.

Какво са превозвали корабите

По предварителна информация вторият кораб е превозвал пшеница и е плавал на юг.

Потъналият кораб е бил с курс на север. Към момента няма информация какъв товар е превозвал.

„Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право и изобщо на морското дело“, заяви Радев.

По думите му подобни действия затрудняват сериозно корабоплаването в Черно море и водят до повишаване на застрахователните рискове.

Издирването на екипажа продължава

Премиерът посочи, че оперативните действия продължават, като България координира действията си с международните партньори и специализираните служби.

Всички системи за наблюдение са активирани, а медицинските и спасителните екипи остават в готовност.

Основните задачи са установяването на съдбата на екипажа на потъналия кораб, изясняването на товара му и продължаването на действията по спасителната операция.

„Войната разширява пространствения си обхват“

Премиерът Румен Радев свърза инцидента с продължаващото разрастване на военните действия и предупреди за опасността конфликтът да обхване все по-голяма територия.

„Както вече заявих отдавна за тази война, ако не ѝ се сложи край навреме, тя ще продължи да разширява своя пространствен обхват и да повишава риска дори от глобален конфликт“, заяви Радев.

По думите му военните действия се ожесточават, а правилата на международното право все по-често се нарушават.

„Атакуват се цивилни морски плавателни съдове. Абсолютно недопустимо“, подчерта министър-председателят.

България следи и дрейфуващ кораб

Радев съобщи и за друг рисков плавателен съд в Черно море, който българските власти наблюдават. Става въпрос за кораб, който е бил ударен през август и в момента дрейфува без екипаж и с отказала система за управление. Преди два дни той е бил облетян от българските Военновъздушни сили.

Властите следят движението му и дали съществува опасност да навлезе в българските териториални води или да се насочи към брега.

„Ако продължи по някакъв начин да се насочва към нашия бряг, имаме пълна готовност да действаме“, заяви Радев.

В готовност са Морска администрация, Военновъздушните сили и Силите за специални операции.

„Няма да допуснем по никакъв начин българският бряг да бъде застрашен от дрейфуващи кораби“, категоричен беше министър-председателят.

Следи се и за евентуално замърсяване

Паралелно със спасителната операция се извършва разузнаване за евентуални разливи и замърсяване на морската среда вследствие на атаките и потъването на единия кораб.

Радев подчерта, че основен приоритет за България остава спасяването на човешки живот.

Като държава, отговорна за търсенето и спасяването в съответния район, България е длъжна да провежда аварийно-спасителни операции независимо от националността на хората на борда на бедстващите плавателни съдове.

Операцията се ръководи от Морския спасителен координационен център във Варна и продължава.

Военните се включват в издирването

Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че двамата ранени моряци от втория атакуван кораб вече са поети от военен катер и се транспортират към Варна. Плавателният съд се намира на около 13 морски мили от брега.

Очаква се пострадалите да бъдат поети от медицински екипи на Военномедицинска академия във Варна. Единият е с изгаряния, а другият е с травма на главата.

Паралелно с това два хеликоптера от авиобаза „Крумово“ се насочват към формирование на Военноморските сили. Целта е на борда им да бъдат качени спасители, които при необходимост да бъдат изпратени навътре в морето.

В операцията се включва и самолет Су-25, който трябва да извърши въздушно разузнаване над района. По думите на военния министър характеристиките на самолета позволяват той да лети с по-ниска скорост, което ще даде възможност морската акватория да бъде подробно обследвана в търсене на оцелели.

„Ще направим всичко възможно да изследваме целия район и при възможност да спасим оцелели от екипажа на първия кораб“, заяви Стоянов.

По думите му метеорологичните условия в района позволяват провеждането на мащабна операция по издирване.

По предварителна информация това е първата атака срещу търговски плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. След ударите, станали източно от нос Свети Атанас и град Бяла, започна мащабна спасителна операция. Информацията за атаката беше потвърдена неофициално за NOVA.

По предварителни данни са били поразени два търговски кораба - ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, който е под флага на Палау.

ALFA WATAN е получил критични структурни повреди и е потънал източно от българското крайбрежие. Към момента няма официална информация за съдбата на екипажа му.

След удара по ABLE на борда е избухнал пожар. Всички 18 членове на екипажа са били успешно евакуирани.

Ключова роля в спасителната операция е изиграл плаващият под български флаг ро-ро/пътнически ферибот DIOSCURIA. Той е бил пренасочен към мястото на инцидента, за да окаже помощ на бедстващите моряци. Евакуираните от ABLE са били приети на борда му, като на част от тях е оказана първа помощ. Координира се последващото транспортиране на ранените към лечебни заведения на брега.

Заради инцидента президентът Илияна Йотова промени програмата си. Тя отмени планираното си за днес посещение във Велико Търново, където трябваше да представи резултатите от археологическите проучвания и реставрацията на хълма Трапезица.