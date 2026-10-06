България

„Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба“: Първи думи на спасените моряци след удара край Бяла

Моряците от поразения в българската Изключителна икономическа зона кораб ABLE разкриха, че са били нападнати от морски дронове без никакво предупреждение, а двама от ранените вече са във Варна

Обновена преди 2 часа / 6 октомври 2026, 14:40
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Н е бяхме предупредени за удара. Това казаха спасени моряци от екипажа на плаващия под флага на Палау ABLE (IMO: 9001136), който снощи около 03:00 ч. стана обект на военен удар на около 70 морски мили източно от гр. Бяла в изключителната икономическа зона на България.

Дронове удариха търговски кораби в български води

„Дронът дойде отдолу“, каза пред Maritime.bg член от екипажа. „Благодарим на България“, заяви друг.

Друг моряк от екипажа на кораба разкри, че съдът не е поразен с безпилотни летателни апарати.

„Удариха ни с морски дронове“, коментира трети от спасения екипаж.

„Всички спасени моряци пристигнаха във Варна. Те бяха транспортирани с плавателен съд на Гранична полиция“, съобщи инспектор Иван Иванов, командир на граничен полицейски кораб, цитиран от БТА.

Той посочи, че 10 от моряците са турски граждани, а останалите шест - индийски. По думите му хората са в добро общо състояние, но много отпаднали, уморени и стресирани.

Иванов добави, че операцията по евакуирането на моряците е преминала добре, морето е било спокойно, което е позволило двата плавателни съда да застанат борд до борд и хората да бъдат изведени.

Моряците са от екипажа на единия от плавателните съдове, които тази сутрин са ударени с дронове в изключителната българска икономическа зона на Черно море. Първо във Варна бяха транспортирани двама души, по-сериозно пострадали. Единият бе с травма на главата, а другият - с изгаряния.

Пред БНТ един от спасените моряци, който е от Турция, разказа, че според него корабът е бил поразен от подводна бомба.

„Аз съм от Турция. Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба, избухна огън. Не беше дрон, под водата беше. Мисля, че беше руска, защото возехме украински товар“, заяви един от моряците.

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На борда на кораба избухва пожар, като при нападението пострадаха двама души от екипажа, които вече са настанени за лечение във Варна.

Двама от единия кораб, ударен от дрон, са пострадали, изпратиха линейка от Варна

Към момента не се изключва да става дума за атака под фалшив флаг.

След кошмара в Черно море: Спешна акция по свалянето на ранените моряци във Варна
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