Дясната ръка на Брендо вече не е “кокаинов крал”

Д ясната ръка на Евелин Банев-Брендо – Матей Боев, вече не е “кокаинов крал”. Миналата седмица вторият в организацията му за трафик на кокаин, разбита през 2012 г., е реабилитиран от Софийския градски съд. Той излежа присъдата си от 12 г., а от март 2020-а е на свобода, защото го пуснаха предсрочно от затвора. Бизнесменът вече ще се води неосъждан за разлика от Банев, който дълго време се укриваше и бе издирван от Интерпол. Брендо се предаде изненадващо, влезе доброволно зад решетките през юни 2024 г. и е в началото на престоя си в затвора. Всички от организацията му, осъдена в Италия, отдавна са на свобода, пише „24 часа“.

Евелин Банев, Матей Боев и останалите от “Кокаинови крале” бяха обвинени, че са внасяли по 45 тона кокаин годишно от Южна Америка в Европа в периода от 2006 до 2008 г.

Матей Боев е родом от Кнежа.

Първи братовчед е на олимпийския шампион по щанги Гълъбин Боевски, който беше арестуван през 2021 г. за трафик на кокаин в Португалия и лежа в затвора до 2 юли 2024-а. Седмица преди това Брендо се предаде в България.

Първият път, когато Боевски е арестуван с най-скъпата дрога, е през 2011 г. в Бразилия, когато намериха 9 кг кокаин в куфара му. Братовчед му Матей Боев, Брендо и останалите от организацията “Кокаинови крале” бяха задържани по искане на Италия през 2012 г. Дотогава Боев не беше известен с нищо освен като собственик на транспортни фирми и такива за извозване на боклук. Според прокуратурата в Италия, потвърдено и от съда там, Матей Боев е бил човекът, който е връзката на Брендо с италианеца Антонио Мелато . Последният е отговорник за вноса на кокаина от Колумбия в Европа.

След дълги години арест, съдебно дело и затвор в Италия и България Матей Боев вече е и неосъждан.

Молбата му за реабилитация се подкрепя дори от прокурора по делото.

“Българин, български гражданин, разведен, със средно образование, работи във фирма по автотранспорт” – така се представя Матей Боев в молбата си за реабилитация. Прилага доказателства, че от 2020 г., когато е на свобода, е примерен гражданин – не е обвиняван, не е разследван, няма дългове към НАП.

“Работя при един и същ работодател. Правя преглед на камионите и организация на работата на шофьорите, като в момента те са 7. Живея в София. Имам четири деца на 26, 22 и близнаците са на 15 г.", разказва за себе си Боев.

Адвокатът му пледира, че от изтърпяването на наложеното му в Италия наказание са изминали повече от 3 г., което е едно от условията за реабилитация.

Матей Боев има добро поведение, социална вграденост, полага труд, има семейна свързаност и отсъствие на данни за каквито и да било противообществени прояви.

С престъпленията няма данни да са причинени имуществени вреди и това изискване на закона е ирелевантно, мотивира се съдия Снежина Колева за определението си.

Матей Боев беше арестуван по разследването “Кокаинови крале” през май 2012 г. с още 30 души, половината от които българи. Той остана в затвора “Виладжио” в Италия заедно с останалите. Магистратите там освободиха само лидера на организацията Евелин Банев, защото срещу него имаше висящо дело за пране на пари в България и трябваше да се явява в съда. Преди окончателната му присъда обаче Банев избяга и 5 г. го издирваха по света. Матей Боев обаче нямаше дела у нас и остана в затвора в Италия. След окончателната присъда от 12 г. поиска да лежи у нас.

Оказва се, че там не е създавал проблеми. Според документи, които прокуратурата в Италия е изпратила на българския съд, той е работил, изкарал е курс за готвачи и обучение по музика. Участвал в карнавал, посещавал кинофорум и бил в нормални отношения с персонала и другите лишени от свобода. У нас адаптираха присъдата му към нашето законодателство, което наказва това престъпление с 10 г. (От същото се възползва и Брендо, когото Италия осъди на 20 г. – бел. авт.). Два месеца след като го върнаха в България, Боев поиска да го пуснат предсрочно, но му отказаха. Когато е арестуван през 2012 г., близнаците му са бебета.

През цялото време в Италия съм работил. Не съм наказван.

"От май 2017 г. (тогава Боев е в затвора в Милано) не съм се виждал с малките близнаци и дъщеря ми. Тук няма условия за това. Те не знаят, че съм в затвора. Израснаха без мен. Достатъчно ги наказах. От всички притеснения покрай мен баща ми е инвалид. Идва ми на свиждане в количка. Искам да изляза, за да помогна на семейството си, защото страдат”, казва Матей Боев пред съда през 2017 г. 3 г. по-късно обаче успява да омилостиви магистратите и през март 2020 г. е освободен предсрочно. Останалите 2 г. и 4 месеца от присъдата му стават условни и той излиза на свобода.

“Осъзнавам вината си за това, за което съм осъден. Направих голяма грешка. Промених се, когато останах сам, без семейството си. Осъзнах, че лиших близките си от грижи. Искам да се прибера при тях”, казва Боев и след час вече събира багажа си от затвора.

Името му беше замесено и в делото срещу швейцарската банка “Креди Сюис”, с която според прокуратурата бандата на Брендо прала парите от дрогата. През 2022 г. ги осъдиха, но втората инстанция ги оправда, а сега делото е висящо на последната.

За участието му стана ясно след обиск на служителката на банката и бивша тенисистка Елена Бергоми, която се разпореждала с капиталите на фирми, свързани с Брендо, Матей Боев и съпругата му Милена. В сметките на офшорките на Боев постъпвали пари, които после се превеждали в компании на Брендо.