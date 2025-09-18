България

Дясната ръка на Брендо вече не е “кокаинов крал”

Бизнесменът вече ще се води неосъждан за разлика от Банев, който дълго време се укриваше и бе издирван от Интерпол

18 септември 2025, 13:00
Дясната ръка на Брендо вече не е “кокаинов крал”
Източник: БулФото

Д ясната ръка на Евелин Банев-Брендо – Матей Боев, вече не е “кокаинов крал”. Миналата седмица вторият в организацията му за трафик на кокаин, разбита през 2012 г., е реабилитиран от Софийския градски съд. Той излежа присъдата си от 12 г., а от март 2020-а е на свобода, защото го пуснаха предсрочно от затвора. Бизнесменът вече ще се води неосъждан за разлика от Банев, който дълго време се укриваше и бе издирван от Интерпол. Брендо се предаде изненадващо, влезе доброволно зад решетките през юни 2024 г. и е в началото на престоя си в затвора. Всички от организацията му, осъдена в Италия, отдавна са на свобода, пише „24 часа“.

Евелин Банев, Матей Боев и останалите от “Кокаинови крале” бяха обвинени, че са внасяли по 45 тона кокаин годишно от Южна Америка в Европа в периода от 2006 до 2008 г.

Матей Боев е родом от Кнежа.

Първи братовчед е на олимпийския шампион по щанги Гълъбин Боевски, който беше арестуван през 2021 г. за трафик на кокаин в Португалия и лежа в затвора до 2 юли 2024-а. Седмица преди това Брендо се предаде в България.

Първият път, когато Боевски е арестуван с най-скъпата дрога, е през 2011 г. в Бразилия, когато намериха 9 кг кокаин в куфара му. Братовчед му Матей Боев, Брендо и останалите от организацията “Кокаинови крале” бяха задържани по искане на Италия през 2012 г. Дотогава Боев не беше известен с нищо освен като собственик на транспортни фирми и такива за извозване на боклук. Според прокуратурата в Италия, потвърдено и от съда там, Матей Боев е бил човекът, който е връзката на Брендо с италианеца Антонио Мелато . Последният е отговорник за вноса на кокаина от Колумбия в Европа.

След дълги години арест, съдебно дело и затвор в Италия и България Матей Боев вече е и неосъждан.

Молбата му за реабилитация се подкрепя дори от прокурора по делото.

“Българин, български гражданин, разведен, със средно образование, работи във фирма по автотранспорт” – така се представя Матей Боев в молбата си за реабилитация. Прилага доказателства, че от 2020 г., когато е на свобода, е примерен гражданин – не е обвиняван, не е разследван, няма дългове към НАП.

“Работя при един и същ работодател. Правя преглед на камионите и организация на работата на шофьорите, като в момента те са 7. Живея в София. Имам четири деца на 26, 22 и близнаците са на 15 г.", разказва за себе си Боев.

Адвокатът му пледира, че от изтърпяването на наложеното му в Италия наказание са изминали повече от 3 г., което е едно от условията за реабилитация.

Матей Боев има добро поведение, социална вграденост, полага труд, има семейна свързаност и отсъствие на данни за каквито и да било противообществени прояви.

С престъпленията няма данни да са причинени имуществени вреди и това изискване на закона е ирелевантно, мотивира се съдия Снежина Колева за определението си.

Матей Боев беше арестуван по разследването “Кокаинови крале” през май 2012 г. с още 30 души, половината от които българи. Той остана в затвора “Виладжио” в Италия заедно с останалите. Магистратите там освободиха само лидера на организацията Евелин Банев, защото срещу него имаше висящо дело за пране на пари в България и трябваше да се явява в съда. Преди окончателната му присъда обаче Банев избяга и 5 г. го издирваха по света. Матей Боев обаче нямаше дела у нас и остана в затвора в Италия. След окончателната присъда от 12 г. поиска да лежи у нас.

Оказва се, че там не е създавал проблеми. Според документи, които прокуратурата в Италия е изпратила на българския съд, той е работил, изкарал е курс за готвачи и обучение по музика. Участвал в карнавал, посещавал кинофорум и бил в нормални отношения с персонала и другите лишени от свобода. У нас адаптираха присъдата му към нашето законодателство, което наказва това престъпление с 10 г. (От същото се възползва и Брендо, когото Италия осъди на 20 г. – бел. авт.). Два месеца след като го върнаха в България, Боев поиска да го пуснат предсрочно, но му отказаха. Когато е арестуван през 2012 г., близнаците му са бебета.

През цялото време в Италия съм работил. Не съм наказван.

"От май 2017 г. (тогава Боев е в затвора в Милано) не съм се виждал с малките близнаци и дъщеря ми. Тук няма условия за това. Те не знаят, че съм в затвора. Израснаха без мен. Достатъчно ги наказах. От всички притеснения покрай мен баща ми е инвалид. Идва ми на свиждане в количка. Искам да изляза, за да помогна на семейството си, защото страдат”, казва Матей Боев пред съда през 2017 г. 3 г. по-късно обаче успява да омилостиви магистратите и през март 2020 г. е освободен предсрочно. Останалите 2 г. и 4 месеца от присъдата му стават условни и той излиза на свобода.

“Осъзнавам вината си за това, за което съм осъден. Направих голяма грешка. Промених се, когато останах сам, без семейството си. Осъзнах, че лиших близките си от грижи. Искам да се прибера при тях”, казва Боев и след час вече събира багажа си от затвора.

Името му беше замесено и в делото срещу швейцарската банка “Креди Сюис”, с която според прокуратурата бандата на Брендо прала парите от дрогата. През 2022 г. ги осъдиха, но втората инстанция ги оправда, а сега делото е висящо на последната.

За участието му стана ясно след обиск на служителката на банката и бивша тенисистка Елена Бергоми, която се разпореждала с капиталите на фирми, свързани с Брендо, Матей Боев и съпругата му Милена. В сметките на офшорките на Боев постъпвали пари, които после се превеждали в компании на Брендо.

Източник: 24 Часа    
Матей Боев Евелин Банев-Брендо Кокаинови крале Трафик на кокаин Съдебна реабилитация Предсрочно освобождаване Присъда в затвора Италия Организирана престъпност Гълъбин Боевски
Последвайте ни

По темата

Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Българка, наета като домашна помощница в Атина, упоила и ограбила 43-годишен мъж. Тя отрича

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Принцеса Кейт сложи най-тежката и болезнена тиара за Тръмп

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Оставиха за постоянно в ареста прокурорския син, хванат с 50 кг марихуана

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

Тръмп празнува след свалянето на Джими Кимъл от ефир заради коментари за Чарли Кърк

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 прости съвета как да обучим котката да спи през нощта

5 прости съвета как да обучим котката да спи през нощта

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 2 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 2 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 2 дни

Виц на деня

- Сине, няма ли да се жениш? Остаря вече! - Не мога да си намеря булка, тате! - Тарзан в джунглата намери, ти във Фейсбук…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕС започва преговори с Канада и Великобритания за съвместни дейности в областта на отбраната

ЕС започва преговори с Канада и Великобритания за съвместни дейности в областта на отбраната

Свят Преди 4 минути

Когато споразуменията бъдат сключени, ще подлежат на одобрение от Европейския парламент

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

Разбиха група за разпространение на наркотици в Плевен, петима са задържани

България Преди 14 минути

Иззети са дрога, над 70 000 лева, злато, боеприпаси и документи

<p>С бургер и цигара: Как отпразнува свободата си заподозреният за изчезването на&nbsp;Маделин Маккан</p>

Заподозреният за изчезването на Маделин Маккан отпразнува освобождаването си с бургер и цигара

Свят Преди 34 минути

„Той е опасен, психопат, и се надяваме да не извърши повече престъпления, но е вероятно да го направи“

Бруталното убийство на украинска бежанка вдъхнови клипа на рап песен

Бруталното убийство на украинска бежанка вдъхнови клипа на рап песен

Свят Преди 1 час

Докато реалната история завършва трагично, видеото в YouTube канала на изпълнителя представя алтернативен край, в който той спасява жертвата

Асоциацията на прокурорите: Политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите

Асоциацията на прокурорите: Политиците да спрат ескалацията и да уважават разделението на властите

България Преди 1 час

От УС излязоха с позиция във връзка със самоотвода на съдебния състав по делото "Коцев"

<p>Нов състав на съда ще гледа мярката на Благомир Коцев</p>

Нов състав на съда ще гледа мярката на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 1 час

Преди дни защитата му поиска той да бъде освободен

<p>Обявиха нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?</p>

Администрацията на Тръмп разкри нов тест за гражданство на САЩ. Можете ли да го минете?

Свят Преди 1 час

"Интересното е, че когато тестът се дава на хора, родени в страната, те не успяват да постигнат добри оценки"

„Без отстъпление“ в „Темата на NOVA“

„Без отстъпление“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Борисов: Как да ходя пеша? Болят ме коленете</p>

Борисов: Как да ходя пеша, болят ме коленете. Утре ще искат да се включа в обиколката на Витоша

България Преди 2 часа

Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ-СДС във връзка с протеста на ПП, който се проведе тази сутрин пред парламента

.

Как доказваме стаж за пенсия

България Преди 2 часа

Ако имаме трудова книжка, нужно ли е и удостоверение за осигурителен стаж

Мъж почина, след като го помислиха за бездомник и изнесоха тялото му навън

Мъж почина, след като го помислиха за бездомник и изнесоха тялото му навън

Свят Преди 2 часа

„Няма остаряване с доствойнство след загубата на дете“

<p>Окончателно: СО трябва да премести трамваите от локалното на бул. &quot;Скобелев&quot; до една година</p>

Окончателно: Столичната община трябва да премести трамваите от локалното на бул. "Скобелев" до една година

България Преди 2 часа

Това става ясно от крайното решение на Върховния касационен съд

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Джъстин и Хейли Бийбър: Връзката им е по-силна от всякога

Любопитно Преди 2 часа

28-годишната Хейли и 31-годишният Джъстин отпразнуваха седмата си годишнина от сватбата на 13 септември

На второ четене: НС прие промени в Закона за железопътния транспорт

На второ четене: НС прие промени в Закона за железопътния транспорт

България Преди 2 часа

Срещу тях се обявиха от „Възраждане“, МЕЧ и „Величие“

Три града за три месеца: Wolt стартира във Варна

Три града за три месеца: Wolt стартира във Варна

Любопитно Преди 2 часа

Водещата платформа за доставки продължава разширяването си в България, носейки повече удобство, подкрепа за местния бизнес и гъвкави възможности за доходи

Ученици се събират пред училище по време на протест, свикан от големи профсъюзи, за да се противопоставят на съкращенията на бюджета, в Лил, Северна Франция, четвъртък, 18 септември 2025 г.

Най-голямата стачка във Франция от години насам в разгара на политическата криза

Свят Преди 2 часа

Около 800 000 души ще протестират срещу бюджетните планове, очакват се сериозни проблеми в редица сфери на обществения живот във Франция

Всичко от днес

От мрежата

Защо не трябва да гледаме непознато куче в очите

dogsandcats.bg

10 eсенни плодове и зеленчуци, които можете да споделите с кучето си

dogsandcats.bg
1

3 лъва се заселиха в Старозагорския зоопарк

sinoptik.bg
1

Гургулиците и градските лястовици отлитат на Юг

sinoptik.bg

Помните ли "Робинята Изаура"? Ето как изглежда тя днес (СНИМКИ)

Edna.bg

Късметлиите в зодиака до края на 2025г.

Edna.bg

Сангаре се бори за мястото си в Левски

Gong.bg

Синът на Христо Йовов бележи за Левски (видео)

Gong.bg

Приеха на първо четене промени в Закона за НСО

Nova.bg

Делото за мярката на Благомир Коцев е преразпределено на нов състав на съда

Nova.bg