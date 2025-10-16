България

Брендо е платил дълга си към Румъния от затвора, прекратиха дело срещу него

Банев е осъден на 10 г. и 6 месеца затвор в Букурещ през 2017 г. за заловени 51 кг от скъпата дрога, Радослав Атанасов от групировката му признал, че е доставил пратката

16 октомври 2025, 12:54
Брендо е платил дълга си към Румъния от затвора, прекратиха дело срещу него
Източник: БулФото

Е велин Банев-Брендо е платил 50 хиляди леи на Апелативния съд в Букурещ, докато е в затвора у нас. Това става ясно от определение на съдия Даниела Борисова, която е разглеждала искането на колегите си от Букурещ, пише "24 часа".

Брендо влезе доброволно в килията през юли 2024 г., когато изненадващо се появи пред софийския затвор след 6 г. издирване по света. Той има три присъди. Първата е от 10 г. и 6 месеца в Румъния заради наркотрафик, след това 20 г. в Италия, а накрая го осъдиха и за пране на пари в България. Той обаче избяга. След като се прибра, българският съд му определи едно наказание по трите дела - 10 г. и 6 месеца, от които вече е излежал 3 г.

По делото в Румъния Брендо е осъден за трафик на 51 кг кокаин. Освен на 10 г. затвор е осъден да плати и 50 700 леи (20 хил. лв.) съдебни разноски. То е разглеждано в негово отсъствие, защото по това време го издирваха с Интерпол. Осъден е задочно и вече търпи наказанието си у нас. Разноските в Румъния обаче не е платил. Затова на 15 септември съдия от наказателното отделение в Букурещ изпраща документите по Закона за признаване на санкциите. Съдия Борисова насрочва делото за 20 октомври. Научил за него, вече примерният гражданин Брендо решава да плати доброволно и го прави. Парите постъпват по сметката на съда в Букурещ на 26 септември. Три дни по-късно магистратите от Румъния пращат писмо до България, че оттеглят иска си, защото дългът е погасен. Във вторник делото е прекратено.

Осъдиха окончателно Брендо на 6 години, никой не го търси

Румънското дело срещу Брендо е третото поред срещу него, но приключи първо. През април 2012 г. прокуратурата в Букурещ конфискува 51 кг кокаин с чистота 93%. Месец по-късно Брендо ще бъде арестуван у нас по искане на Италия заради мегаразследването “Кокаинови крале”. Оказва се, че е замесен и в румънския случай.

Дрогата е открита в пикап, паркиран близо до един от площадите в Букурещ. 5-те пакета са били в пътническа чанта и увити с алуминиево фолио.

20 години затвор за Евелин Банев-Брендо

“Напарфюмирани” са с миризма на ментол, за да не могат да ги надушат кучетата на полицията и митниците. По това време цената на едро на 1 кг кокаин е 60 хил. евро, а на дребно - 100 евро на грам. Според разследващите в Румъния дрогата идва от Южна Америка и е внесена през пристанището в Констанца през октомври 2011 г. Сделката е станала в луксозен хотел в Букурещ.

Купувачи са офицери под прикритие на румънските служби, а продавач е лейтенантът на Брендо Радослав Атанасов-Радено от Благоевград. Двамата са наблюдавани и подслушвани, за да се докаже, че точно те ще вкарат дрогата в Румъния. Лично Брендо казва на един от купувачите: “В Румъния мога”. Записани са и много реплики от разговорите му за пратката. Поддържали връзка по приложение на модерна тогава марка мобилни телефони.

Така кокаинът влиза в Румъния, а Радослав Атанасов го товари в пикапа. Оставя го на уговореното място и веднага напуска Румъния със самолет. После праща локацията на “купувачите”. Атанасов е арестуван в операция “Кокаинови крале” и е екстрадиран в Румъния. За разлика от него Брендо е пуснат, но в България, защото срещу него имаше дело тук. Радослав Атанасов признава за трафика пред разследващите в Румъния. Осъден е на 4 г. и 6 месеца затвор. Брендо е поискан от България, но съдът тук отказва да го екстрадира. Банев праща писмо, с което отрича обвиненията и заявява, че в записаните разговори става дума за часовници, а не за кокаин. Затова процесът срещу него минава задочно и е осъден на 10 г. и 6 месеца затвор.

Източник: "24 часа"    
Евелин Банев-Брендо Наркотрафик Пране на пари Затвор Присъди Румъния Италия Кокаин Издирване Съдебни разноски
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 3 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 3 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 3 дни

