Жълт код за значителни валежи в части от страната - предупреждение на НИМХ

Максималните температури ще бъдат между 8° и 13°

20 февруари 2026, 06:30
Голям протест в София с искане за справедливост за убитата Евгения Владимирова

ИТН с тежки обвинения срещу вицепремиера Стоил Цицелков

Какво е методът „Пхова“, за който разкри София Андреева за „Петрохан“

Подкрепа, критики и заявка за строг контрол: Политическите реакции след клетвата на кабинета „Гюров“

Нефтено петно е открито край Маслен нос, където изчезна кораб

Окултният код „Петрохан“: Какво означава козелът на Калушев, открит в хижата?

Кабинетът "Гюров" прие властта в Министерски съвет

"Без истерия и нулева толерантност към подмяна на вота!": Първи думи на Андрей Гюров като служебен премиер

В нимание, Значителни валежи! Това предупреждение отправят синоптиците на Национален институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Обявен е  жълт код за валежи в части от страната за петък, 19 февруари.

В петък ще преобладава облачно време. Сутринта на много места в западната половина от страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1400-1500 метра надморска височина – от сняг. След обяд и през нощта срещу събота валежите ще обхващат централните и източните райони. По-значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област, а в районите със снежна покривка ще има условия за заледявания. В Източна България ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад, а в останалите райони от страната вятърът ще е слаб до умерен от изток-югоизток.

Максималните температури ще бъдат между и 13°, в източните райони – до 15°, в Северозападна България - междуи .

В София максималните температури ще са около 10°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за опасно време с  жълт код е обявено за областите: Благоевград, Пазарджик, Смолян, Кърджали.

При жълт код НИМХ съветват гражданите да бъдат внимателни заради възможност от локални, макар и малко на брой, наводнения в засегнатите райони. Специалистите предупреждават, че при интензивни валежи може да се наложи временно прекъсване на дейности на открито. Очакват се и затруднения при шофиране поради намалена видимост, както и риск от аквапланинг на пътните настилки. Препоръчва се водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, а гражданите да следят актуалните метеорологични прогнози и предупреждения.

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца и няма да претърпи съществена промяна.

В планините ще бъде облачно. Валежи ще има главно в масивите от западната половина от страната: в местата над 1400-1500 метра надморска височина – от сняг, в по-ниските части – от дъжд. Значителни по количество и продължителни ще са те в Рило-Родопската област. Ще духа силен и бурен вятър от юг-югозапад. По планинските проходи ще има условия за виелици и навявания. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около , на 2000 метра – около .

Над Черноморието преди обяд облачността ще бъде разкъсана, но през втората половина на деня ще се вплътнява и привечер на места ще превалява дъжд. Ще духа умерен и временно силен вятър от юг-югозапад, който вечерта ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат междуи 13°. Температурата на морската вода е 5°-7°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В събота в Северна и Източна България ще духа силен вятър от изток-североизток и температурите ще са с малък денонощен ход, близки до нулата. Облачността ще е по-често значителна и на много места в Централна и Източна България ще има валежи от сняг, в по-южните райони дъжд и сняг. Ще има условия за виелици и за образуване на навявания и преспи. До сутринта в неделя валежите в повечето райони ще спрат, вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-северозапад.

В неделя вече ще е почти без валежи, над Западна България и облачността ще се разкъсва и ще намалява. Дневните температури там ще се повишат и ще достигат на места до 8°-10°; на изток все още ще са до 2°-3°.

Значителни валежи Жълт код Метеорологична прогноза НИМХ Времето в България Валежи от сняг и дъжд Опасно време Затруднено шофиране Планински райони Температури
