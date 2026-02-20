Свят

Разследването "Катаргейт" в ЕП продължава

Защитата на обвиняемите, сред които са бивш зам.-председател на ЕП и няколко бивши евродепутати, обжалва процедурата

20 февруари 2026, 10:22
Разследването "Катаргейт" в ЕП продължава
Източник: iStock

Д елото за разследване на предположения за корупция в Европейския парламент, станало известно като "Катаргейт", може да продължи, реши белгийски съд, съобщиха местни медии. Защитата на обвиняемите, сред които са бивш зам.-председател на ЕП и няколко бивши евродепутати, обжалва процедурата, но съдът е приел, че жалбите са неоснователни.

Съдията по случая "Катаргейт" си направи отвод

През декември 2022 г. белгийските власти задържаха бившия зам.-председател на ЕП Ева Кайли (Гърция) и още няколко заподозрени в лобиране в полза на Катар и Мароко. По-късно бяха повдигнати обвинения и на още няколко предполагаеми участници. Защитата възрази, че част от предварителните действия на следователите са нарушили имунитета, с който са се ползвали евродепутатите. Съдията, водил първите стъпки по делото, впоследствие се оттегли заради тесни контакти между неговия син и сина на една от обвиняемите.

Заподозрените за корупция в „Катаргейт” евродепутати остават в ареста

Апелативният съд в Брюксел тази седмица е преценил, че няма основания за преразглеждане на процедурата и делото може да продължи. Белгийските власти водят още няколко наказателни проверки срещу бивши представители на ЕП, сред които за предполагаемо лобиране за китайския производител на далекосъобщително оборудване "Хуавей" и за руско влияние.

Източник: БТА, Николай Желязков    
Катаргейт Европейски парламент Разследване на корупция Белгийски съд Евродепутати Лобиране Ева Кайли Обжалване на процедура Руско влияние Наказателни проверки
