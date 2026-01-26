България

"Ще бъдеш труп": 15-годишно момиче нападна съученичка в Благоевград

Майката на пострадалото дете твърди, че и преди е била унижавана

26 януари 2026, 08:19
Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път

Абсурден капан: Мъж спа под автомобила си, за да не му откраднат регистрационните табели за пореден път
Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади

Побой над свидетел по дело за купен вот в Гурково, протест заплашва блокади
9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката
Времето в понеделник: Оранжев и жълт код за значителни валежи, има опасност и от поледици

Времето в понеделник: Оранжев и жълт код за значителни валежи, има опасност и от поледици
Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група

Задържаха общински съветник от София за участие в организирана престъпна група
Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас

Двама загинаха при тежка катастрофа край Бургас
Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)

Ромски фамилии се сбиха с тръби пред полицията в Горна Оряховица (ВИДЕО)
Доц. Мангъров: Често деца постъпват в болница, без да има нужда

Доц. Мангъров: Често деца постъпват в болница, без да има нужда

У ченичка преби друга девойка в Благоевград. Насилието е заснето от свидетел, а видеоклипът беше публикуван в социалните мрежи и предизвика огромно възмущение в обществото. 

Меги Бумбарова е майка на пострадалото момиче. Тя разказва, че побоят е от 19 януари. "Детето ми е било в мола, извикано е от ученичката навън и веднага след излизането ѝ започва да я бие, първо с юмруци, после с коляно в главата. Белезите външно ще заздравеят, но страхът остава. В момента не иска да излиза, бои се. На видеоклипа се чуват заплахи с думите "ти ще си труп", споделя майката. 

Момичета нанесоха жесток побой над своя съученичка

По думите на майката това не е еднократен случай - същото се е случило и дни преди побоя. "Била е удряна в корема, но си е мълчала. Още от лятото на миналата година започват подигравките към дъщеря ми. Същото дете ѝ е събувало обувките, карало я е да ходи боса. А причината е едно момче. То е започнало да обръща внимание на дъщеря ми, след като е скъсало с агресивното момиче. Двете са на различна възраст, но са от едно училище - моето дете е на 17 години, а другото - на 15. За щастие ще преместят девойката, защото прави доста проблеми, опитвала се е да бие и учителки. Знам, че е унижавала и други деца, това е поредният случай. Нека институциите да се намесят. Подадох жалба в прокуратурата и полицията", призова майката. 

Според нея бащата на агресивното момиче се е извинил на съпруга ѝ. Жената благодари на намесилия се, за да спре побоя. Проверка на NOVA показа, че бащата на момичето е полицай, като живее временно с него, макар родителските права са присъдени на майката. По данни на Меги Бумбарова тя я е малтретирала.

Източник: NOVA     
ученическо насилие побой в Благоевград училищен тормоз агресивно момиче социални мрежи видеоклип от побой жалба до прокуратурата полицай баща малтретиране насилие над деца
Последвайте ни

По темата

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

9-годишно дете загина при тежка катастрофа на Прохода на Републиката

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не прикован на легло

Огромна промяна за Михаел Шумахер, вече не прикован на легло

"Ще бъдеш труп": 15-годишно момиче нападна съученичка в Благоевград

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

Убийство на жена в Италия доведе до двойно самоубийство на родителите на убиеца

До 6000 лв. заплата: За кои професии плащат най-много в България

До 6000 лв. заплата: За кои професии плащат най-много в България

pariteni.bg
Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

Идва от Нидерландия, но разчита на американски „мускули“ от Ford GT

carmarket.bg
Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай
Ексклузивно

Карни: Канада няма да сключва търговско споразумение с Китай

Преди 10 часа
Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници
Ексклузивно

Масов пробив: Венецуела освободи 80 политически затворници

Преди 10 часа
Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис
Ексклузивно

Кой беше Алекс Прети – застреляният от федерални агенти в Минеаполис

Преди 13 часа
Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност
Ексклузивно

Свлачище в Индонезия: 25 жертви, 80 души все още са в неизвестност

Преди 10 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Доналд Тръмп

Белият дом показа Доналд Тръмп с пингвин - интернет избухна

Свят Преди 5 минути

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

Две деца загинаха при пожар във Врачанско

България Преди 42 минути

Пожарът е ликвидиран от един пожарен автомобил с екип от пожарната в Оряхово

<p>От Цариград до пустинята - историята на семейство, причислено към светците</p>

Честваме паметта на преподобния Ксенофонт, съпругата и синовете му

България Преди 1 час

Те са един от редките случаи на изрядно семейно благочестие и единодушие в християнския монашески подвиг

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

Пеевски: За България членството в Съвета за мир няма алтернатива

България Преди 1 час

Изразената Георг Георгиев позиция за отлагане на ратификацията от българския парламент на членството на България в Съвета за мир за неопределено време буди недоумение, каза той

<p>Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина</p>

Стратегът зад прехода към демокрация в Южна Корея почина на 73-годишна възраст

Свят Преди 1 час

Той е починал, след като му е оказана спешна медицинска помощ заради инфаркт

Частен самолет се разпадна в пламъци при излитане от Бангор

Частен самолет се разпадна в пламъци при излитане от Бангор

Свят Преди 1 час

Причините за катастрофата се разследват

<p>Американският президент говори за тайното оръжие, използвано при ареста на Мадуро</p>

Американският президент говори за тайното оръжие, използвано при ареста на Николас Мадуро

Свят Преди 2 часа

Запитан дали ударите могат да бъдат в Централна Америка или Мексико, Тръмп отговори: „Могат да бъдат навсякъде“

<p>Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално</p>

Депутат от партията на Зеленски катастрофира фатално, след като навлезе в насрещното платно

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал „в тъмната част на денонощието, на натоварен пътен участък в близост до Лвов“

Кораб с 350 пътници потъна край Филипините, има жертви

Кораб с 350 пътници потъна край Филипините, има жертви

Свят Преди 2 часа

Фериботът е потънал при добро време на близо 2 километра от брега

Израел търси последния си заложник в Газа

Израел търси последния си заложник в Газа

Свят Преди 2 часа

Връщането на заложника Ран Гвили е смятано за последната пречка пред отварянето на граничния пункт Рафах между ивицата Газа и Египет

<p>Леден капан: Спират търсенето на моряк, паднал от танкер&nbsp;в Северно море</p>

Прекратиха издирването на изчезнал моряк в Северно море

Свят Преди 2 часа

Двайсет и девет годишният моряк е бил видян за последно на борда на кораба “Сонга Пърл“

.

6 здравословни и вкусни начина да ядете цвекло

Любопитно Преди 3 часа

Цвеклото е не само здравословен, но и невероятно универсален зеленчук

Новият хит сред звездите - норвежката тренировка 4×4

Новият хит сред звездите - норвежката тренировка 4×4

Любопитно Преди 3 часа

Норвежката тренировка 4×4 традиционно се използва от спортисти

Изненада: Месото може да помогне, да живеем до 100 години

Изненада: Месото може да помогне, да живеем до 100 години

Любопитно Преди 3 часа

Диетите за дълъг живот често залагат на растителното хранене, но изследване в Китай свързва консумацията на месо с по-висока продължителност на живота

Учени разкриха кога настъпва пикът на сексуалното желание при мъжете

Учени разкриха кога настъпва пикът на сексуалното желание при мъжете

Свят Преди 3 часа

Докато либидото обикновено намалява с възрастта, учените откриха, че спадът при жените е много по-драматичен

Ръкописът на Войнич: Изкусна измама или ключ към изгубен език?

Ръкописът на Войнич: Изкусна измама или ключ към изгубен език?

Любопитно Преди 3 часа

Според радиокарбоновата датировка Ръкописът на Войнич датира от 15-и век и съдържа около 38 000 думи, написани с неразшифровани и до днес знаци

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

Защо котките въздишат: тайните на котешките емоции

dogsandcats.bg
1

9-килограмово цвекло отгледаха край Елин Пелин

sinoptik.bg
1

Ледено цунами в езерото Сайрам

sinoptik.bg

Мъжът, който живее с лицето на Уил Смит и направи кариера от това!

Edna.bg

26 януари – ден на имена със силна символика и смисъл

Edna.bg

Венци Стефанов: В ЦСКА има човек, който дава 250-260 милиона за стадион и бази

Gong.bg

Клуб от Бундеслигата отмъква голмайстора на efbet Лига?

Gong.bg

„Ще бъдеш труп“: Жесток побой над ученичка в Благоевград

Nova.bg

Нощна стрелба, силна музика и шум от бормашина: Години на съседски тормоз за семейството на музиканта Васил Гюров

Nova.bg