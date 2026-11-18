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М инистерството на външните работи планира мащабни реформи в дипломатическата служба, които ще засегнат назначенията на посланици, заплатите и консулските услуги. Промените предвиждат ограничаване на политическите назначения, нови възможности за кариерно развитие на дипломатите, увеличаване на възнагражденията и разширяване на консулския капацитет на България в чужбина.

Това стана ясно при представянето на проектобюджета на министерството за 2027 г. от външния министър Велислава Петрова, предаде NOVA.

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Една от основните промени е намаляването на квотата за политически назначения на посланици от 20 на 15%. Предвижда се и въвеждането на ротация на ръководните длъжности, която да осигури повече възможности за професионално развитие на служителите в дипломатическата служба.

Планира се също по-лесен достъп на млади специалисти до системата на МВнР. Те ще могат да започват работа в министерството още след придобиване на бакалавърска степен.

Във финансовата част на реформата е заложено увеличение на заплатите с 5%. Предвидени са допълнителни 3,6 млн. евро за разширяване на консулските услуги и увеличаване на персонала в задграничните представителства. Други 250 000 евро ще бъдат отделени за подкрепа на българските общности зад граница.

Сред планираните промени е и дигитализацията на консулските услуги, както и въвеждането на нова система за оценка на работата на българските задгранични представителства. При нея ще се отчитат условията, в които работят дипломатите, както и рисковете за тяхната сигурност.

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МВнР предвижда и създаването на специален отдел за стратегическо планиране. Неговата задача ще бъде да подготвя дипломатическата служба за бъдещи международни предизвикателства, включително тези, свързани с развитието и навлизането на изкуствения интелект.

При представянето на реформите Велислава Петрова посочи и натрупаните през годините финансови проблеми на ведомството. По думите ѝ между 2009 и 2025 г. бюджетът на министерството е намалял с 40%, което е довело до недостиг на кадри и затруднения при предоставянето на услуги на българските граждани в чужбина.