България

Румен Радев: Отскубнали са заглушителя в "Драгалевци" в последния момент

Премиерът посочи, че се прави всичко възможно останалите елементи от него да бъдат открити и призова политическите спорове да останат на заден план

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 28 август 2026, 11:42
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В изявлението на Министерство на вътрешните работи е посочено, че са намерени елементи от заглушаващо устройство, не всички, те са отскубнати в последния момент. Това каза премиерът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос във връзка с изнесената информация от Софийска районна прокуратура (СРП), че по предварителни данни не може да бъде направен извод, че е имало заглушително устройство по случая в кв. „Драгалевци“.

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Радев посочи, че се прави всичко възможно останалите елементи да бъдат намерени.

На въпрос допуска ли, че е изтекла информация при проведената акция, Радев отговори, че "дълги години олигархията и мафията са прониквали във всички нива на вътрешното министерство и на службите".

"Тече паралелен процес - единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите, за оздравяване на тези правоохранителни органи", коментира премиерът.

Прокуратурата: Заглушител не е открит в „Драгалевци“

Преди седмица Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) съобщи, че съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията и Столичната дирекция на вътрешните работи са локализирали и неутрализирали в квартал „Драгалевци“, в строго охраняван комплекс, мощен заглушител, потискащ честотите на GPS сигнала на територията на София, включително на летище София, прелитащите над София самолети и телевизионните кули.

GPS заглушителят заглушил самолет в София

Преди ден на брифинг говорителят на СРП Александра Стефанова каза, че по предварителни данни не може да бъде направен извод, че е имало заглушително устройство по случая. До момента са установени кабели, генератори, както и поставки без електрически устройства в тях, каза Стефанова и уточни, че по предварителни данни не може да бъде изведено, че тези устройства са заглушителни такива.

На 24 август премиерът Румен Радев съобщи, че заглушителят, открит в столичния квартал „Драгалевци“, е бил поставен на джип, и собвстеникът му е ясен.

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До момента в хода на разследването са разпитани свидетели и са направени шест претърсвания на различни адреси. Иззети са записващи устройства, компютърни конфигурации, техника и един автомобил, информираха от Софийската районна прокуратура. В понеделник Служители на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) са установили и иззели джип, оборудван с елементи на професионална система за заглушаване на сигнали, имащ отношение към разследването на случая с установения GPS заглушител в столичния квартал „Драгалевци“. Собствеността на автомобила е изяснена и е свързана със собствениците на имотите в квартал „Драгалевци“, обект на проверка, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

 

Редактор: Василена Василева
Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова    
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Румен Радев: Отскубнали са заглушителя в

Румен Радев: Отскубнали са заглушителя в "Драгалевци" в последния момент

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