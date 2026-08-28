Скандал, задържаха жена при визитата на Румен Радев в Струмяни

П олицаи задържаха журналистката Гергана Петрова, при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни.

Видеото с нейното задържане бе разпространено от местния сайт "Пиринско" в социалните мрежи и предизвика вълна от възмущение.

"Това си е моето село. Тук мога да си снимам, колкото си искам. Нищо лошо не съм направила, не съм нарушила закона.", повтаря многократно Петрова, докато трима полицаи я вкарват в полицейски автомобил.

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"Няма да влизам в колата, оставате ме да се прибера вкъщи при детето си", заявява тя. В същото време се чуват гласове на граждани, които казват: "Защо я задържате, нямате право".

Петрова отразява бедственото положение в района на Струмяни и публикува информация за пораженията от поройните дъждове, проблемите с инфраструктурата и ВиК мрежата. Тя е известна и с участието си в протестите под мотото "Вода за хората", включително протест пред Община Струмяни заради увеличаването на цената на водата.

Пресцентърът на МВР излезе с официално уточнение за задържането на Гергана Петрова .

Полицаите са действали след сигнал от служители на НСО.

Жената се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона, като неколкократно е била приканена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не е направила това, служителите на НСО са потърсили съдействие от полицията "за гарантиране на безопасността".

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Петрова е била принудително отведена в районното управление, където е установена самоличността ѝ. От МВР уточняват, че ѝ е съставен предупредителен протокол за нарушение на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила документ за самоличност. След това е освободена.

Депутатът от "Демократична България" Ивайло Мирчев е подал парламентарно питане до МВР за ареста на Гергана Петрова в Струмяни.

"Настоявам органите на МВР да изяснят причината за ареста, употребата на сила и поставянето на белезници на жена от няколко полицаи", заявява съпредседателят на "Да, България".

"Поводът за задържането е посещението на премиера Радев и искане на НСО за оказване на съдействие от МВР. Не смятам, че НСО и МВР трябва да се занимават с разчистването на терена при посещенията на премиера, който и да е той, и затова искам изясняване на всички факти и обстоятелства около този арест", коментира Мирчев.