Кървава война между тайните служби в Киев: СБУ и военното разузнаване се стреляха в жилищен квартал

В ъоръжен сблъсък между двете най-мощни украински спецслужби разтърси Киев. В жилищния комплекс „Березняки“ се стигна до престрелка между Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и Главното управление на разузнаването (ГУР). Резултатът: трима ранени разузнавачи, локви кръв пред жилищен блок и намеса на Държавното бюро за разследване.

Президентът Володимир Зеленски реагира остро и нарече случилото се „абсолютно срамна ситуация“, като поиска незабавни разследвания и кадрови чистки и в двете служби.

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Как се стигна до сблъсъка?

Всичко започва около фигурата на Степан Каплунов - заместник-командир в Руския доброволчески корпус (руснаци, воюващи на страната на Украйна), който се намира под шапката на военното разузнаване (ГУР).

Задържането: Според адвоката му, преди дни той е бил мистериозно задържан от агенти на СБУ прямо на улицата.

Засадата: През нощта агенти на СБУ го довеждат с белезници в апартамент в Киев, използван от военното разузнаване, за да направят обиск. Там обаче ги чакат бойци от ГУР, които вдигат тревога и викат подкрепление.

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Обсадата: За броени часове пред жилищния блок се събират десетки въоръжени и маскирани мъже от двете съперничещи си служби.

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Ситуацията бързо ескалира. В двора на блока пристигат и спецчастите „Алфа“ към СБУ. Бойците на военното разузнаване правят опит да блокират колите на СБУ и да освободят задържаните си колеги.

В отговор агентите на СБУ откриват огън - първо предупредителен, а след това раняват трима бойци от военното разузнаване (един от които тежко).

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Докато над Киев вият сирени за въздушна тревога заради руски дронове, под едно от дърветата в двора започват напрегнати преговори между командирите на двете служби. В крайна сметка те постигат временно примирие, а разследването на стрелбата е поето от Държавното бюро за разследване.

Двете коренно различни версии за инцидента

Версията на СБУ (Контраразузнаването): От службата твърдят, че са провеждали операция срещу готвен от руското ФСБ атентат срещу руски опозиционер в Киев. Според тях бойците от ГУР са ги нападнали и блокирали незаконно, което е наложило употребата на оръжие за „справяне с оръжейна съпротива“.

Версията на ГУР (Военното разузнаване): От разузнаването и адвокатите на командира настояват, че СБУ извършва незаконни отвличания на техни бойци без съдебно решение и че първи са открили огън срещу невъоръжени или изпълняващи долга си техни служители.

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Мрачен прецедент

Това не е първият кървав инцидент между двете структури. В самото начало на войната през март 2022 г. агенти на СБУ застреляха в центъра на Киев банкера Денис Киреев - информатор на ГУР и преговарящ с Русия. Впоследствие шефът на разузнаването Кирил Буданов разкри, че Киреев е бил ключов украински разузнавач, спасил Киев от изненада в първите часове на инвазията, но убит погрешка от СБУ по подозрение в предателство.