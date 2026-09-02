Румен Радев се срещна с представител на НАТО по разузнаването и сигурността

Премиерът Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, като обсъдиха регионалната среда за сигурност и актуални въпроси от дневния ред на Алианса.

На срещата участваха и ръководителите на ДАНС и Държавна агенция „Разузнаване“ – Пламен Тончев и Антоан Гечев.

Срещата идва на фона на призиви на ГЕРБ, ДБ и ПП президентът Илияна Йотова да свика КСНС заради обвиненията на Германия към Русия за опита за атака с дрон на летището в Лайпциг/Хале.

Радев свиква КСНС заради Русия и състоянието на армията ни

Министър-председателят Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

По време на срещата бяха обсъдени средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО. В срещата участваха председателят на Държавна агенция „Национална сигурност" Пламен Тончев и председателят на Държавна агенция „Разузнаване" Антоан Гечев.

ГЕРБ, „Демократична България" и „Продължаваме промяната" призоваха президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност , след като вчера правителството на Германия обвини Русия за неуспешната атака със зареден с експлозиви дрон на летището в Лайпциг/Хале миналия месец. Германското правителство обяви поредица от ответни мерки, включително затваряне на руското генерално консулство в Бон, прекратяване на договора с културния институт „Руска къща” в Берлин, както и допълнителни санкции.