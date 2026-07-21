Комисията по отбрана одобри американските самолети в "Безмер"

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Йотова за американските самолети: Разполагането им у нас не ни прави част от военните действия в Иран

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Д нес на извънредно заседание Комисията по отбрана прие разполагането на американските самолети на авиобаза "Безмер" . Летателните апарати на въоръжените сили на САЩ ще осигуряват подкрепа на операции на страната в Близкия изток. "За" гласуваха 11 народни представители, "против" - 1, двама се въздаржаха, като 1 от тях е от "Прогресивна България", съобщава NOVA.

Предложението ще влезе за гласуване вероятно още утре в пленарна зала.

Депутатите ще разгледат проект за решение, с което да бъде разрешено пребиваването на територията на България на американски военнослужещи и авиационна техника, предназначени да осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток

Румен Радев: САЩ поискаха да разположат до 8 самолета-цистерни на летище „Безмер“

В края на юни кабинетът „Радев“ взе решение американските самолети да напуснат Летище София. В понеделник обаче министър-председателят съобщи, че е постъпило ново запитване от страна на САЩ за разполагане на до осем военни самолета на българска територия.

ГЕРБ-СДС ще подкрепи разполагането на американски самолети-цистерни на летище „Безмер"

Предложението на правителството е въздухоплавателните средства да бъдат базирани не на гражданско летище, а във военновъздушната база „Безмер“.

По думите на премиера българското законодателство изисква подобно решение да бъде одобрено от Народното събрание, поради което предложението ще бъде разгледано първо от парламентарната Комисия по отбрана.