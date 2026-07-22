България

Сметната палата започва проверка на имуществото на кмета на Горна Оряховица

След окончателното решение на ВАС за конфликт на интереси предстои прекратяване на правомощията на Николай Рашков и насрочване на частични избори

Василена Василева Василена Василева

22 юли 2026, 10:25
Сметната палата започва проверка на имуществото на кмета на Горна Оряховица
Кметът на Горна Оряховица Николай Рашков   
Източник: NOVA

С метната палата ще сезира Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за извършване на проверка на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Целта е да бъде установено дали има съответствие между декларираните му доходи и придобитото имущество за период от 10 години назад.

Действията на институцията идват след окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС), който през юли потвърди, че Рашков е бил в конфликт на интереси.

  • Следва предсрочно освобождаване

Съгласно закона влязло в сила решение за конфликт на интереси представлява основание за предсрочно прекратяване на мандата на избрано лице.

Очаква се Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица официално да прекрати правомощията на кмета, след което президентът ще насрочи частични местни избори. По предварителна информация вотът може да се проведе през октомври.

Заради влязлото в сила решение Николай Рашков няма да има право да участва в изборите, тъй като законът предвижда двегодишна забрана за заемане на публична длъжност в подобни случаи.

  • Как започна казусът

Случаят датира още от началото на мандата на Рашков. Той е свързан с финализирането на сделка за продажбата на осем общински имота на дружеството „Мирвана“ ООД.

Според установеното по делото малко преди местните избори Рашков е бил съдружник и управител на дружеството. След избирането му за кмет той е прехвърлил дяловете си, но окончателният договор е подписан лично от него като кмет, докато от страна на фирмата подпис е положила неговата майка.

Именно тези обстоятелства са в основата на решението на антикорупционния орган, впоследствие потвърдено окончателно и от Върховния административен съд.

  • Позицията на кмета

Николай Рашков не приема изводите на институциите и определи санкцията като „крайно несправедлива“. В публикация в социалните мрежи той заяви, че решението представлява „политическа бухалка“.

По думите му процедурата по продажбата на имотите е започнала още при предходното управление – след решение на Общинския съвет и заповед на тогавашния кмет Добромир Добрев.

Рашков твърди още, че е подписал договора след консултации с общинските юристи, които са го уверили, че сделката трябва да бъде финализирана в изпълнение на съдебно решение. Той посочва, че към този момент все още не е имал назначени заместник-кметове, които да подпишат документа вместо него.

Според кмета сделката е донесла на общината над 600 хил. лева, които са били използвани за покриване на част от натрупаните задължения на общината. Той е категоричен, че общественият интерес не е бил накърнен, но заяви, че ще плати наложената му глоба от 5000 лева.

  • Какво предстои

След сезирането на КОНПИ ще бъде извършена имуществена проверка, която трябва да установи дали има несъответствие между доходите и притежаваното имущество на Николай Рашков. Паралелно с това ще започне процедурата по прекратяване на мандата му и подготовката за провеждането на частични местни избори в Горна Оряховица.

Редактор: Василена Василева
Източник: Сметна палата    
Николай Рашков Горна Оряховица Конфликт на интереси КОНПИ Сметна палата Върховен административен съд Предсрочно прекратяване на мандата Частични местни избори Проверка на имущество Продажба на общински имоти
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