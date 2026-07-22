Сметната палата започва проверка на имуществото на кмета на Горна Оряховица

С метната палата ще сезира Комисията за отнемане на незаконно придобитото имущество (КОНПИ) за извършване на проверка на кмета на Горна Оряховица Николай Рашков. Целта е да бъде установено дали има съответствие между декларираните му доходи и придобитото имущество за период от 10 години назад.

Действията на институцията идват след окончателното решение на Върховния административен съд (ВАС), който през юли потвърди, че Рашков е бил в конфликт на интереси.

Следва предсрочно освобождаване

Съгласно закона влязло в сила решение за конфликт на интереси представлява основание за предсрочно прекратяване на мандата на избрано лице.

Очаква се Общинската избирателна комисия в Горна Оряховица официално да прекрати правомощията на кмета, след което президентът ще насрочи частични местни избори. По предварителна информация вотът може да се проведе през октомври.

Заради влязлото в сила решение Николай Рашков няма да има право да участва в изборите, тъй като законът предвижда двегодишна забрана за заемане на публична длъжност в подобни случаи.

Как започна казусът

Случаят датира още от началото на мандата на Рашков. Той е свързан с финализирането на сделка за продажбата на осем общински имота на дружеството „Мирвана“ ООД.

Според установеното по делото малко преди местните избори Рашков е бил съдружник и управител на дружеството. След избирането му за кмет той е прехвърлил дяловете си, но окончателният договор е подписан лично от него като кмет, докато от страна на фирмата подпис е положила неговата майка.

Именно тези обстоятелства са в основата на решението на антикорупционния орган, впоследствие потвърдено окончателно и от Върховния административен съд.

Позицията на кмета

Николай Рашков не приема изводите на институциите и определи санкцията като „крайно несправедлива“. В публикация в социалните мрежи той заяви, че решението представлява „политическа бухалка“.

По думите му процедурата по продажбата на имотите е започнала още при предходното управление – след решение на Общинския съвет и заповед на тогавашния кмет Добромир Добрев.

Рашков твърди още, че е подписал договора след консултации с общинските юристи, които са го уверили, че сделката трябва да бъде финализирана в изпълнение на съдебно решение. Той посочва, че към този момент все още не е имал назначени заместник-кметове, които да подпишат документа вместо него.

Според кмета сделката е донесла на общината над 600 хил. лева, които са били използвани за покриване на част от натрупаните задължения на общината. Той е категоричен, че общественият интерес не е бил накърнен, но заяви, че ще плати наложената му глоба от 5000 лева.

Какво предстои

След сезирането на КОНПИ ще бъде извършена имуществена проверка, която трябва да установи дали има несъответствие между доходите и притежаваното имущество на Николай Рашков. Паралелно с това ще започне процедурата по прекратяване на мандата му и подготовката за провеждането на частични местни избори в Горна Оряховица.