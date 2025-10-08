Румен Христов предлага президентът да няма право да участва в политиката до две години след мандата си

Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

В кулоарите на парламента в тема се превърна и предложение на председателя на СДС Румен Христов, изказано пред обществената телевизия. Според него, след изтичане на втория си мандат, президентът не трябва да участва в активната политика за период от две години.

"Президентът е фокусиран е върху това какво ще се случи, след като му изтече мандата. Разбира се, че той може да бъде и трябва да бъде коректив. Това му го дава като право и Конституцията в неговите правомощия. Но той е иззел изцяло ролята на човека-опозиция. До голяма степен се занимава с това да критикува мнозинството и политическата дейност в страната и пропуска да върши част от своите задължения, според мен", заяви той пред БНТ.

Румен Христов заяви, че има идея за въвеждането на законов "период на охлаждане" – забрана държавният глава да се занимава с политика година и половина - две след напускането на поста.

"В демократичните държави комисари и министри имат подобни ограничения. Това не е някаква репресия, а възможност президентът да се фокусира върху своите правомощия", обясни Христов.

Той отхвърли хипотезата, че предложението цели да ограничи Румен Радев за евентуална политическа кариера: "Президентът има право да се занимава с политика, но не и да използва институцията за бъдещ политически проект."

Коментарите в НС

"Навремето правеха закон - кмет да не може да бъде лидер на партия. Целта беше аз да не мога да направя ГЕРБ и какво се случи? Обратното. Така че предполагам Румен Христов нещо такова си е мислел, но това е най-голямата глупост, която може да си помисли някой", смята Бойко Борисов.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски каза, че ще бъде против президентът да не си направи партия.

"Румен Радев да излиза да си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с всички пари които заграби от българските граждани последните 5 години. Искам го на терена", посочи Пеевски.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев пък смята, че Румен Христов трябва да си почине.

"Той в момента е като вестоносец на един умрял субект - СДС", каза той.