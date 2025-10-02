Делян Пеевски: Румене, излез!

В президентството се пишат устави и се прави партия. Това заяви пред журналисти в парламента лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Лидерът на ДПС-Ново начало коментира, че ще подкрепят законопроектите за изменение на ДАНС, ДАР и ДАТО, с които се отнемат правомощията на държавния глава да назначава с указ ръководителите на тези служби.

„Радев прекали. Това не е игра, това е държава. Надявам се да спре да използва офисите на президентството, и колите, и всичко за своята партия и да излиза“, каза той.

Пеевски обяви, че в момента в президентството се пишат устави и се прави партия.

„Викат се хора – събират се бивши областни управители, военни, полицаи и се прави партия. Той няма право да използва сградата и институцията, и всичко останало, за да прави партията си“, заяви той и се обърна към президента с думите:

„Румене, излез!“

Пеевски попита и: „Къде са ПП-ДБ днес – партията на пуделите, да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония срещу България.“

Като уточни, че визира Надежда Йорданова, той бе категоричен, че това е национално предателство.

БГНЕС припомня, че вчера бе исторически ден за България, тъй като Съветът на Европа прекрати пост-мониторинговия диалог.