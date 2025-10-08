Пеевски за Радев: Нека си прави партията с Копринката и Узунов, искам го на терена

Лекари и сестри в Павликени на протест срещу смяна на ръководството на болницата

Л идерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски се обяви против евентуално излизане на президента Румен Радев от политиката за две години след края на президентския му мандат, предложено от лидера на СДС Румен Христов: "Нека си прави партията с Копринката и Узунов, с всички търгаши и с парите, които заграби. Искам го на терена, ще бъда против да не си направи партия".

Той коментира и твърдения на "Уолстрийт джърнъл", че Борисов е говорил с Тръмп-младши за "облекчаване на санкциите по глобалния закон "Магнитски" за негови близки съюзници”.

"Питайте тези, които са поръчали статията - от ПП-ДБ и кореспондентите на разни медии. Убеден съм, че е поръчкова", каза той, цитиран от NOVA.

Относно становището на ВКС, според което Борислав Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли насам и няма право да иска възобновяване на дела, Пеевски заяви: "Дали е редовно изпълняващ длъжността, решават ВСС и Прокурорската колегия, не ние тук".

По темата с държавната верига "Магазин за хората" лидерът на "ДПС - Ново начало" увери, че всичко, което зависи от парламента, е направено и сега очаква необходимите действия от земеделския министър Георги Тахов.