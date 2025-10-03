Свят

Делян Пеевски: Президентът Румен Радев "натиска" медиите, "истерясва"

"Гледах го как истерясва вчера, жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят", каза още депутатът

3 октомври 2025, 10:26
Делян Пеевски: Президентът Румен Радев "натиска" медиите, "истерясва"
Източник: БТА

П резидентът Румен Радев "натиска" медиите, каза лидерът на "ДПС- Ново начало" Делян Пеевски. "Има ли натиск върху Българската национална телевизия (БНТ) от президента", попита Пеевски в кулоарите на парламента, след което сам отговори, че има натиск.

"Румен натиска медиите, истерясва защо се сменят шефовете на службите, неговите шефове на службите, които са правили похлупаци върху "копринката" и цялата му банда", каза депутатът.

Делян Пеевски: Румене, излез!

„Никакви коли на президента - на Румен, не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена, пътува със супер луксозни коли", каза Пеевски по повод това, че днес парламентът ще обсъди днес на второ четене промените в Закона за Националната служба за охрана (НСО), които предвиждат да отпадне функцията на НСО да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента.

"Гледах го как истерясва вчера, жалка гледка. Пак ходи по някакви места и се чуди къде да се скатае, за да го отразят", каза още депутатът.

Пеевски отвърна на Радев: Нека не се заиграваме с Господ

Делян Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии, заяви вчера президентът Румен Радев по повод промените, предвиждащи председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента. През 2013 г. въстанаха срещу назначаването на Пеевски в ДАНС, сега същият този Пеевски взема службите на абордаж с присъдружните му партии, каза още държавният глава.

Председателят на ДАНС да се избира от Народното събрание по предложение на Министерския съвет, реши на първо и второ четене в едно заседание парламентът вчера.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Румен Радев Делян Пеевски Медиен натиск Служби за сигурност НСО
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Путин заплаши Европа
Путин заплаши Европа

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Русия обвини Франция в „пиратство“
Русия обвини Франция в „пиратство“

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

Какво е да си личната охрана на Мартин Николов - Елвиса? Говори Димитър от “Игри на волята” (ВИДЕО)

„Блатото не прощава“ - така Димитър описва своя престой в племето на Победителите

Бус и товарен автомобил са се ударили на пътя София - Варна, има пострадали

Бус и товарен автомобил са се ударили на пътя София - Варна, има пострадали

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост

„Животът на една танцьорка“ на Тейлър Суифт – триумфално завръщане и любовна победа

„Животът на една танцьорка“ на Тейлър Суифт – триумфално завръщане и любовна победа

С продължителност 41 минути, "Животът на една танцьорка" е най-краткият ѝ албум след дебюта през 2006 г.

Фалстарт на петъчното заседание на парламента

Фалстарт на петъчното заседание на парламента

След откриване на пленарното заседание парламентът излезе в почивка заради липса на кворум

Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"

Туск нарече продължаващите руски провокации "нов вид война"

Той заяви, че новата, оркестрирана от Русия провокация по море срещу страната му е пореден случай на хибридна война

Смъртоносна катастрофа затвори Кресненско дефиле

Смъртоносна катастрофа затвори Кресненско дефиле

Трафикът се регулира от "Пътна полиция"

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

Защо BG-Alert не сигнализира за бедствието в Царево

Кметът на Царево вероятно няма достъп до интерфейса, но няма пречка да пусне писмено искане и ние да активираме системата вместо него, каза директорът на ГДПБЗН

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Великият херцог на Люксембург абдикира след 25 години

Той отстъпва мястото на своя първороден син - наследника Гийом, който ще стане държавен глава на малкото, но влиятелно херцогство

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

BG-ALERT с предупреждение за интензивни валежи

От община Царево обявиха бедствено положение

<p>Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение</p>

Проливни дъждове потопиха Царево - обявиха бедствено положение, евакуират хора

Затворен за движение е и пътят от гр. Царево през къмпинг "Арапя" и Оазис до Лозенец

Апостол Павел покорява Атина: Как Дионисий прие вярата

Апостол Павел покорява Атина: Как Дионисий прие вярата

След проповедта на апостол Павел сърцето на Дионисий се разтворило да приеме в себе си вярата в истинския Бог

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

Няколко души са съобщили, че са забелязали дрон в близост до летището, а по-късно летателният апарат е бил видян и над самото летище

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Израел ликвидира членове на "Хизбула" в Ливан

Според израелските военни един от убитите е мъж от района на Кафра и се смята за местен представител на "Хизбула"

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост

<p>Мощно земетресение удари Индонезия -&nbsp;има ли опасност от цунами</p>

Мощно земетресение удари Индонезия

Няма данни за пострадали

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Кардиолози разкриват 4 скрити признака за инфаркт под 50 години

Данни показват, че смъртността от инфаркти, инсулти и сърдечна недостатъчност при работоспособни възрастни се е увеличила с почти една пета за четири години

