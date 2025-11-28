България

Росен Плевнелиев: Кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори

"Има поне още три следващи големи цели, които трябва и може това правителство да постигне", заяви той

28 ноември 2025, 08:36
Центърът на София под блокада: Симпатизанти на

Центърът на София под блокада: Симпатизанти на "Величие" излязоха на протест (ВИДЕО)
Освобождават Благомир Коцев от ареста

Освобождават Благомир Коцев от ареста
Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава

Порои, наводнения, свлачища: Бедственото положение в Югозападна България продължава
Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство

Промените в Бюджет 2026: Работодатели и синдикати на среща във финансовото министерство
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност

Бедственото положение в Сандански: Обстановката - усложнена, институциите са в готовност
Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев

Организират дарителска кампания за набиране на 200 000 лева за гаранцията на Благомир Коцев
Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София

Спират поскъпването и разширението на зоните за паркиране в София

Р адвам се, че  Борисов, с неговия политически инстинкт, взе правилното решение да изтегли Бюджет 2026. Това е правилното действие, за да се даде шанс най-малкото всички да бъдат чути — от младите хора на България, от протестиращите, но и от непротестиращите, от крайните, от умерените, но и от работодателите и профсъюзите. Това заяви пред NOVA президентът на България (2012 - 2017) Росен Плевнелиев, коментирайки решението за изтегляне на първия бюджет на страната ни в евро.

По думите му той наблюдавал внимателно протеста в "Триъгълника на властта".

"Имаше хора, които си пиеха бирата и след това хвърляха бутилките. Но имаше изключително много истински млади хора, които по един естествен начин показаха защо са там и за какво се борят", подчерта той. 

На въпрос ще свърши ли работа оттеглянето на план-сметката за догодина, ако бунтът не е просто срещу бюджета, а и срещу властта, Плевнелиев заяви: "За мен винаги е било ясно, че 2026 година е ключова. Тя ще определи политическата ситуация в България, но и икономическата за години напред. Това е година на президентските избори, но покрай тях ще има сериозен опит за промяна на баланска и смяна на властта". 

Президентът беше категоричен, че протестът е катализатор на подобно действие и "трябва да наблюдаваме много внимателно накъде ще тръгне България".

И избори възможните сценарии. "В първия - следващите три месеца са критични за България. Ако властта не успее по един разумен начин да се закрепи, очевидно тръгваме към извънредна нестабилност. Това го знаем. Виждали сме го. Знаем какво предстои", посочи той.

И допълни: "В другия вариант е да се изчака поне до президентските избори. Това е демократичният вариант, в който народът по своя честен начин да заяви желанието си, а и това ще бъде една оценка за всички в парламента".

Плевнелиев беше категоричен, че "кабинетът трябва да продължи работа до президентските избори".

"За мен честният вариант е да се стигне до президентските избори. Има още много работа за вършене. Това правителство — добро или лошо, дори трудно родено, постигна две исторически стратегически цели за България. Това са Шенген и еврозоната. Аз благодаря на всички, които подкрепяха това правителство, за да постигне тези цели за България и за бъдещите поколения българи". 

Но президентът беше категоричен, че има поне още три следващи големи цели, които трябва и може това правителство  да постигне. На първо място е влизането на България в Организацията за икономическо сътрудничество в средата на юни. Второто е Планът за възстановяване и устойчивост за 6 милиарда евро. И третото е доброто име и репутация на България.

"Влизаме в еврозоната счупени, без никакво самочувствие, без никакъв план, без посока. Качихте се на последния влак, на последния вагон. Едва ли не — късметлиите. Не, еврозоната е един страхотен инструмент, платформа за всички нас да произведем една друга икономика, да дадем едно друго бъдеще на нашите деца. Това съответства и на отговорни действия в политиката, които точно през 2026-а трябва да се случат", категоричен е Плевнелиев, 

И допълни: "Винаги има риск кабинетът да се взриви отвътре. Виждате сериозното напрежение. Но искам да кажа и нещо, в което дълбоко вярвам. Трябва да сложим цялата голяма картина на масата, за да бъдем честни към българските граждани. Аз дълбоко вярвам, че през 2026-а ще бъде направен много сериозен опит за промяна на властовия баланс в държавата. Ще го кажа в прав текст: президентът Радев ще иска да вземе властта. Това е ясно. Но той има само два начина, по които може да го направи. Единият е да чака до президентските избори, да слезе от мандата си, както го направи президентът Първанов — да си направи политическия проект и да се бори на терен, както всички други политически партии по един демократичен начин. Аз не считам, че той иска това. Според мен той търси извънредна нестабилност". 

Плевнелиев припомни, че "всеки ден, по всякакъв начин, той критикува кабинета и това правителство". 

"Винаги сме знаели, че ПП–ДБ, родени под неговата закрила и в онзи самолет към Китай, когато те се разбраха с президента Радев — винаги сме знаели, че те ще обслужват неговата властова амбиция. Това се отнася и за „Възраждане“. Аз съм убеден в това, което казвам — че следващите три месеца ПП–ДБ, „Възраждане“ и други популистки партии в НС ще направят всичко възможно, за да счупят парламента". 

"През последната година аз видях как България влезе в Шенген и в еврозоната. Аз благодаря на Росен Желязков — за мен той е един прекрасен министър-председател. Познавам го от 20 години, изключително компетентен, балансиран и умен човек. В България трябва да има повече такива министър-председатели като него. Шенген се случва заради геополитика, както и еврозоната. Когато имате един президент с вдигнат юмрук да говори опорките на Кремъл — Шенген не се случва. Нито еврозона", категоричен е Плевнелиев. 

И допълни: "Когато имате един министър-председател като Росен Желязков, който говори като равен с европейските лидери, който има ценностната система, която те имат, който не е зависим от Кремъл и който с негово лично решение направи България член на групата за подкрепа — така наречената "Коалиция на желаещите" за Украйна — само по себе си това ви казва нещо. И не — Путин и Радев не са миротворци". 

Източник: NOVA    
Плевнелиев Бюджет правителство
Последвайте ни

По темата

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Имотна измама: Как откраднаха къща в София с лъжесвидетели

Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

Мир под заплаха: Русия затяга хватката и иска нови територии

Освобождават Благомир Коцев от ареста

Освобождават Благомир Коцев от ареста

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Skoda пак ни изкушава с красив концепт в чест на първия си милионен автомобил

Skoda пак ни изкушава с красив концепт в чест на първия си милионен автомобил

carmarket.bg
28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа
Ексклузивно

28 ноември: Срещата на титаните, която промени Европа

Преди 2 часа
Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код
Ексклузивно

Порои връхлитат България! За три области е обявен червен код

Преди 2 часа
За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев
Ексклузивно

За часове дарителски кампании събраха гаранцията за освобождаването на Благомир Коцев

Преди 2 часа
Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом
Ексклузивно

Почина единият от ранените гвардейци при стрелбата край Белия дом

Преди 2 часа

Виц на деня

Съдията: -Престъплението е извършено със замах, дързост и прецизност. Подсъдимият: -Колкото и комплименти да ми правите, няма да си призная.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките

Древна индийска здравна практика помага в борбата с настинките

Любопитно Преди 1 час

Освен това методът може да помогне и при алергии

Тръмп: Ще преустановим миграцията от "страни от третия свят" за постоянно

Тръмп: Ще преустановим миграцията от "страни от третия свят" за постоянно

Свят Преди 1 час

Целта на мярката ще бъде да се позволи на американската система да се възстанови напълно

ChatGPT става личен асистент за пазаруването ни

ChatGPT става личен асистент за пазаруването ни

Технологии Преди 2 часа

Чатботът ще помага за намиране на най-подходящото решение и цена

Състезанието за наследник на Тръмп започна

Състезанието за наследник на Тръмп започна

Свят Преди 2 часа

Критичните гласове спрямо Тръмп сред републиканците се засилват. Критиците се позиционират - гледат напред към времената след ерата Тръмп. Марджъри Тейлър Грийн, наречена от президента "предателка", е само една от тя

Сваленият "президент на бедните" в Перу получи 11 години затвор

Сваленият "президент на бедните" в Перу получи 11 години затвор

Свят Преди 10 часа

Педро Кастильо беше осъден от Върховния съд за опит да разпусне Конгреса и да управлява с укази през 2022 г.

83 жертви от огнения ад в Хонконг, търсят десетки изчезнали

83 жертви от огнения ад в Хонконг, търсят десетки изчезнали

Свят Преди 10 часа

Около 900 души са евакуирани във временни убежища

Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийство в "Студентски град"

Оставиха в ареста украинеца, обвинен за убийство в "Студентски град"

България Преди 11 часа

Според мотивите на съдебния състав има опасност той да се укрие и да извърши престъпление

Великобритания даде временен лиценз на "Лукойл Интернешънъл"

Великобритания даде временен лиценз на "Лукойл Интернешънъл"

Свят Преди 12 часа

Лицензът е валиден до 26 февруари и разрешава извършването на плащания и други сделки при определени условия

Путин: Руските сили обкръжиха Покровск, контролират 70%; ожесточени боеве

Путин: Руските сили обкръжиха Покровск, контролират 70%; ожесточени боеве

Свят Преди 12 часа

Москва казва, че превземането на Покровск, който тя нарича „вратата към Донецк“, ще ѝ позволи да напредне на север към двата най-големи града в Донецка област – Краматорск и Славянск

Люка Филип е новият председател на Интерпол

Люка Филип е новият председател на Интерпол

Свят Преди 13 часа

53-годишният Филип е главен инспектор на френската полиция

<p>&quot;Истинските намерения&nbsp;на Путин скоро ще станат ясни&quot;</p>

Италианският министър на отбраната: "Истинските намерения" на Путин скоро ще станат ясни

Свят Преди 13 часа

Крозето каза също, че европейските страни не трябва да пренебрегват трудностите, които ще срещнат Украйна и Русия

Разкриха мотива за жестокото убийство в Мадан

Разкриха мотива за жестокото убийство в Мадан

България Преди 14 часа

По случая са задържани осем мъже

Министерство на здравеопазването осъди агресия срещу служителки пред парламента

Министерство на здравеопазването осъди агресия срещу служителки пред парламента

България Преди 14 часа

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

БСП заплашва с излизане от управлението заради бюджета

България Преди 15 часа

Според Зафиров оттеглянето на бюджета застрашава доходите на хората и стабилността на държавата

Орбан: Унгария и Сърбия са ключови за Балканската стабилност

Орбан: Унгария и Сърбия са ключови за Балканската стабилност

Свят Преди 15 часа

„Това, което се нарича приятелство в ежедневието и добри отношения между народите ни, се нарича съюз в международната политика“, заяви Орбан

Кейт Мидълтън се завърна и остави всички без думи

Кейт Мидълтън се завърна и остави всички без думи

Любопитно Преди 16 часа

Принцесата се появи отново публично в Лондон, където посети благотворителната организация Anna Freud, свързана с детското психично здраве

Всичко от днес

От мрежата

Знаете ли точно колко зъба има кучето ви?

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Да помогнем да един от пазителите на Родопите

sinoptik.bg
1

С какво време посрещаме метеорологичната зима

sinoptik.bg

Селин Дион с трогателно послание към феновете си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Думите, които ни носят късмет в петък, 28 ноември!

Edna.bg

Лудогорец сътвори нещо невиждано от 34 години

Gong.bg

Невижданата катастрофа на Бразилия

Gong.bg

Росен Плевнелиев: Този кабинет трябва да остане работещ до президентските избори, има още цели за постигане

Nova.bg

Трима лъжесвидетели и едно съмнително завещание: Нова имотна измама след фалшиви показания пред нотариус

Nova.bg