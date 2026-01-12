Свят

Украински медии: Чеченският лидер Кадиров страда от бъбречна недостатъчност, обсъжда наследници

Кадиров в момента е в собствената си болница в Чечня заедно с членове на семейния му клан

12 януари 2026, 11:32
Украински медии: Чеченският лидер Кадиров страда от бъбречна недостатъчност, обсъжда наследници
Л идерът на Чечения Рамзан Кадиров е претърпял бъбречна недостатъчност и Кремъл обсъжда потенциални наследници, съобщи украинската държавна информационна агенция Укринформ на 11 януари, позовавайки се на източници от украинското военно разузнаване, пише The New Voice of Ukraine.

Кадиров в момента е в собствената си болница в Чечня заедно с членове на семейния му клан, съобщиха източници от разузнаването.

Според тях процесът на определяне на наследник сега се е засилил значително. Сред най-вероятните кандидати са премиерът на Чечения Магомед Даудов; командирът на подразделението „Ахмат“ Апти Алаудинов; и най-големият син на Кадиров, Ахмат.

По-рано Рамзан Кадиров заяви, че е назначил 20-годишния си син Ахмат за изпълняващ длъжността вицепремиер на чеченското правителство. Кадиров-младши ще запази и поста си на министър на физическата култура и спорта на Чечения. Освен това Кадиров назначи Ахмед Дудаев, министър на националната политика, външните отношения, пресата и информацията на региона, за изпълняващ длъжността заместник-председател на чеченското правителство.

На 31 декември 2025 г. „Новая газета“, позовавайки се на източници, съобщи, че Кадиров е планирал да участва в традиционното предновогодишно заседание на Държавния съвет на Русия и е отлетял за Москва на 24 декември, но здравето му рязко се е влошило през нощта на 25 декември и е бил откаран с линейка в Централната клинична болница на руската президентска администрация.

Заседанието на Държавния съвет на Русия се проведе без представител от Чечня.

Последният път, когато състоянието на Кадиров рязко се влоши, беше на 5 декември, когато годишната му директна телефонна линия с жителите на Чечня беше отложена.

През 2024 г. „Новая газета“ писа, че Кадиров страда повече от пет години от заболяване със смъртност до 80% - панкреатична некроза.

Беше отбелязано, че през цялата 2024 г. тежко болният Кадиров се е опитвал да следва препоръките на лекарите и че състоянието му донякъде се е стабилизирало.

На 6 май 2025 г. Кадиров заяви, че е поискал от Владимир Путин да го освободи от поста му. Той е правил подобни изявления през 2022, 2017 и 2016 г., но тогава инициативата му не е била подкрепена. Кремъл също одобри участието на Кадиров в изборите за глава на Чечения през 2026 г.

Източник: The New Voice of Ukraine    
