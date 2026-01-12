България

Младежи опитаха да пазаруват с фалшиво евро, купено от обява в интернет

Реквизитните банкноти ясно се отличавали както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента

Обновена преди 24 минути / 12 януари 2026, 12:26
Източник: БТА

С лучай на прокарване в обращение на неистински (реквизитни) банкноти в евро разследват криминалисти във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията. 

В хода на разследването е изяснено, че на 8 януари младежи са си закупили евро чрез интернет обява за продажба на реквизитни банкноти в евро, долари и турски лири. След това решили да опитат да платят в търговската мрежа с тях и да проверят дали ще бъдат разпознати. Първоначално търговецът не се усъмнил, но впоследствие разпознал неистинските банкноти и сигнализирал полицейските служители.

Мъж от Шумен си напазарува с фалшиво евро

Реквизитните банкноти ясно се отличават, както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента, и най-вече по надписа Prop copy, поясниха от полицията. 

Младежите са установени. По случая е образувана преписка, която ще бъде докладвана в прокуратурата.

Хартиен "отрязък" вместо 200 евро заблуди продавач в Разградско

От Областната дирекция призовават гражданите за повишено внимание, когато получават банкноти в евро, най-вече при пазаруване от частни или съмнителни лица.

През декември от "Икономическа полиция" към Областната дирекция на МВР разследваха два сигнала за разплащане с фалшиви евробанкноти от по 100 и 50 евро.

Източник: БТА,  Марина Петрова    
Фалшиви банкноти Евробанкноти Велико Търново Измама Младежи Реквизитни банкноти Полиция Интернет обява Търговец Пазаруване
