Младежи опитаха да пазаруват с фалшиво евро, купено от обява в интернет

С лучай на прокарване в обращение на неистински (реквизитни) банкноти в евро разследват криминалисти във Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на полицията.

В хода на разследването е изяснено, че на 8 януари младежи са си закупили евро чрез интернет обява за продажба на реквизитни банкноти в евро, долари и турски лири. След това решили да опитат да платят в търговската мрежа с тях и да проверят дали ще бъдат разпознати. Първоначално търговецът не се усъмнил, но впоследствие разпознал неистинските банкноти и сигнализирал полицейските служители.

Реквизитните банкноти ясно се отличават, както по самата хартия, така и по липсата на водни знаци и защитна лента, и най-вече по надписа Prop copy, поясниха от полицията.

Младежите са установени. По случая е образувана преписка, която ще бъде докладвана в прокуратурата.

От Областната дирекция призовават гражданите за повишено внимание, когато получават банкноти в евро, най-вече при пазаруване от частни или съмнителни лица.

