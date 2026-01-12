Любопитно

Лияна и Константин във вълнуващ нов филмов проект

Официалната кинопремиера на филма „Майната ти, любов“ ще се състои на 6 февруари 2026 година

12 януари 2026, 12:03
Лияна и Константин във вълнуващ нов филмов проект
Източник: NOVA

Музиката е герой. Любовта е избор. Контролът е цената.

Най-новият филм на режисьора Исидор Карадимов, с участието на Лияна в ролята на Изабела и Константин в образа на Стефан, разказва една история за любов, която започва като мечта и се превръща в битка за власт над чувствата – в свят, в който успехът често идва със скрити условия. Филмовата музика е дело на Артур Надосян.

Първият анаморфен 8K български филм – с пълна 8K постпродукция

„Майната ти, любов“ е първият български игрален филм, заснет анаморфно в 8K и завършен с пълна 8K постпродукция – от монтажа и цветокорекцията до финалния мастър. Визията е създадена за голям екран – кино мащаб, кино детайл и кино усещане.

Източник: NOVA

Историята

Изабела (Лияна) е млада жена, убедена, че може да управлява живота си – любовта, кариерата, избора. Но когато започнеш да контролираш чувствата, в един момент те започват да контролират теб.

От едната ѝ страна е Алек – уличен музикант, който вярва в нея до самоунищожение.

От другата е Стефан (Константин) – харизматичен, женен бизнесмен, който предлага сигурност с условия и страст без принадлежност.

Три години по-късно Изабела вече е постигнала „всичко“ – светлини, статус, дистанция. Но зад фасадата остава тишина, която не се запълва с аплодисменти. Миналото я застига, когато в живота ѝ се появява Васил – музикален продуцент – и 12-годишната Алекс, през чийто чист поглед маските започват да падат една по една.

Източник: NOVA

Звезден актьорски състав

В главните роли: Лияна (Изабела) и Константин (Стефан).

Участват още: Цецо Андреев (Васил), Петър Петров (Алек), както и Красимир Гюлмезов, Вили Гюлмезова, Нели Рангелова, Атижа, Арти и др.

Саундтракът е събитие: топ изпълнители и нови песни, създадени специално за филма

„Майната ти, любов“ е филм, в който музиката не е фон – тя е драматургия. Саундтракът съчетава добре познати гласове и чисто нови заглавия, създадени специално за историята.

Във филма звучат познати песни като „Просто те обичам“, „Една любов“, „Където няма студ“, както и няколко нови композиции, продуцирани специално за „Майната ти, любов“.

Източник: NOVA

Оригиналните песни към филма са две:

        •      „Майната ти, любов“ – основната песен, изпълнена от Лияна, която излиза на 14 януари 2026 г.

Песента „Майната ти, любов“ поставя началото на официалната кампания на филма, която води към премиерата на 6 февруари 2026 г.

        •      „Непознати сме“ – втората оригинална песен, изпълнена от Сандра Александрова.

Източник: NOVA

Думата на режисьора:

„Това е филм, роден от преживяна истина. История за момента, в който любовта се превръща в сделка, а мечтите – в разменна монета. И за прошката – не към другите, а към себе си.“

„Майната ти, любов“ е продукция на Story Station Pictures АД.

NOVA е медиен партньор на филма.

Източник: NOVA    
Майната ти любов Българско кино 8K анаморфен Любовна драма Музиката е герой Исидор Карадимов Лияна Константин Контрол и власт Филмов саундтрак
