Шимпанзето гений Ай почина в Япония

Ш импанзето гений Ай, която можеше да разпознава повече от 100 китайски йероглифа и английската азбука, е починала на 49-годишна възраст, съобщиха японски изследователи.

Ай, което на японски означава „любов“, е участвала в проучвания върху възприятието, ученето и паметта, които са допринесли за по-доброто ни разбиране на интелигентността на приматите, се казва в изявление на Центъра за еволюционните корени на човешкото поведение към Университета в Киото.

Тя е починала на 9 януари от многократна органна недостатъчност и заболявания, свързани с напредналата възраст, съобщиха от университета, цитирани от АФП.

Освен че владееше китайските йероглифи и азбуката, Ай можеше да разпознава и арабските цифри от нула до девет и 11 цвята, съобщи приматологът Тецуро Мацузава през 2014 г.

В едно проучване на Ай беше показан компютърен екран с китайския йероглиф за розово, заедно с розов квадрат и алтернативен лилав квадрат. Шимпанзето избра правилно розовия квадрат, каза Мацузава.

Когато ѝ беше показана ябълка, Ай избра правоъгълник, кръг и точка на компютърния екран, за да нарисува „виртуална ябълка“, обясни той.

Високите ѝ способности я превърнаха в обект на редица научни статии и медийни програми, включително проучвания, публикувани в списание Nature, и ѝ спечелиха прякора „гений“ в популярните медии.

Шимпанзето от Западна Африка пристигна в университета през 1977 г., а през 2000 г. роди син на име Аюму, чиито способности привлякоха вниманието към проучвания за предаването на знания от родител на дете, съобщи японската агенция Kyodo News.

Проучванията на Ай помогнаха за създаването на „експериментална рамка за разбиране на ума на шимпанзетата, предоставяйки важна основа за разглеждане на еволюцията на човешкия ум“, заявиха от Центъра.

„Ай беше много любознателна и активно участваше в тези проучвания, разкривайки за първи път различни аспекти на ума на шимпанзетата“, добавиха те.