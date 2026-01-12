Свят

Индонезия и Малайзия блокираха Grok на Мъск заради сексуални изображения

12 януари 2026, 12:08
Grok на Илон Мъск беше блокиран от Индонезия и Малайзия, първите страни, които направиха това, след като функцията за „цифрово събличане“ на инструмента с изкуствен интелект наводни интернет със снимки на жени и непълнолетни в манипулирани изображения с внушителен и неприличен характер, съобщава CNN.

Международният натиск върху Мъск да обуздае Grok нараства след вирусна тенденция, при която потребителите са поискали от инструмента с изкуствен интелект да генерира сексуално откровени дийпфейкове.

Grok е инструмент в платформата за социални медии X на Мъск, известна преди като Twitter.

Министърът на цифровите технологии на Индонезия Меутя Хафид заяви в събота, че забраната е с цел „да защити жените, децата и широката общественост от рисковете, свързани с фалшиво порнографско съдържание, генерирано с помощта на технология с изкуствен интелект“.

Малайзия обяви временна забрана в неделя след „многократната злоупотреба с Grok за генериране на неприлични, сексуално откровени, неприлични, грубо обидни и манипулирани изображения без съгласие, включително съдържание, включващо жени и непълнолетни“.

Индонезия и Малайзия са страни с мюсюлманско мнозинство със строги закони срещу порнографията.

CNN се свърза с компанията майка xAI за коментар.

Длъжностни лица в Обединеното кралство, Европейския съюз и Индия също изразиха загриженост относно предпазните огради на Грок.

Преди това Мъск и xAI заявиха, че се справят с проблема, като окончателно спират акаунти, които нарушават закона, и „работят с местните власти и правоохранителните органи“. Но отговорите на Грок на потребителски запитвания все още бяха залети от изображения, сексуализиращи жени.

Grok се възприема от много потребители като отклонение в сравнение с други масови модели на изкуствен интелект, тъй като позволява, а в някои случаи и насърчава, сексуално експлицитно съдържание и аватари-съпътстващи устройства.

Вълната в тенденцията за дигитално събличане започна в края на миналата година, когато много потребители откриха, че могат да тагнат Grok в X и да го накарат да манипулира изображения.

Потребителите са накарали чатбота да генерира изображения на хора в бикини, които позират със сугестивни образи, причинявайки страдание на стотици хиляди жени по целия свят.

Изследователи от AI Forensics, европейска организация с нестопанска цел, която изследва алгоритми, анализираха над 20 000 произволни изображения, генерирани от Grok, и 50 000 потребителски заявки между 25 декември и 1 януари.

Изследователите са установили „висока разпространеност на термини, включително „нейната“, „слагам/премахвам“, „бикини“ и „дрехи“.“

Повече от половината от генерираните изображения на хора „съдържаха хора в минимално облекло, като бельо или бикини“.

Мъск се противопоставя на цензурата

Публично, Мъск отдавна се застъпва срещу „събудените“ модели на изкуствен интелект и това, което той нарича цензура.

Но милиардерът се е противопоставил на ограниченията за Грок във фирмата, каза пред CNN източник, запознат със ситуацията в xAI.

Екипът по безопасност на xAI, който вече беше малък в сравнение с конкурентите си, загуби няколко служители в седмиците преди скандала.

Мъск заяви, че всеки, който използва Grok за създаване на незаконно съдържание, ще се изправи пред последствия. Но той до голяма степен отхвърли опасенията относно сексуалното съдържание в приложението, твърдейки, че правителствата „просто искат да потиснат свободата на словото“ и отговаряйки на критиките с емоджита.

Миналата седмица Grok ограничи някои от функциите си за генериране на изображения до платени X абонати, но ограниченията се отнасят само за един от начините, по които потребителите взаимодействат с Grok.

Неабонатите все още могат да поискат от Grok да редактира изображения в приложението, а функциите за генериране на изображения и видеоклипове все още се предлагат безплатно чрез самостоятелния уебсайт и приложение.

Министърът на технологиите на Обединеното кралство Лиз Кендъл призова в петък за бързи действия за борба с фалшивите изображения.

„Сексуално манипулираните изображения на жени и деца са отвратителни и гнусни“, каза тя.

„Очаквам Ofcom да използва пълните законови правомощия, които Парламентът им е дал“, добави тя, визирайки независимия регулатор на комуникациите в Обединеното кралство.

Източник:  CNN    
Grok AI Илон Мъск Цифрово събличане Дийпфейк порнография Манипулирани изображения Забрана на Grok Изкуствен интелект Безопасност на ИИ Сексуално съдържание Защита на деца и жени
