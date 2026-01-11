България

Терзиев към софиянци: Ще реша проблема с боклука, колкото и да не вярват критиците

Терзиев се извини на столичани за създадените неудобства и призна, че не е приятно гражданите да виждат подобни гледки пред домовете си

11 януари 2026, 18:36
К ризата със сметоизвозването в София не разклаща доверието към мен, заяви кметът на столицата Васил Терзиев в ефира на предаването „На Фокус“. По думите му част от критиките са основателни, но други са силно преувеличени и използвани за създаване на изкуствен политически конфликт.

„Това, което се опитват да покажат като политически спор, не е такъв. Има реален проблем, който е много скъп и изисква системно решение“, подчерта Терзиев. Той предупреди, че онлайн се разпространяват манипулативни кадри, включително видеа от Северна Македония от 2021 година, както и колажи, създадени с изкуствен интелект, които не отразяват реалната ситуация в София.

Терзиев: София овладява кризата с боклука

Кметът призна, че има райони, в които сметоизвозването все още не е на желаното ниво. В момента снегопочистване има и в седемте зони на столицата, а сметоизвозването е сравнително добро в шест от тях. В „Изгрев“, „Подуяне“ и „Слатина“ ситуацията остава по-сложна, но Терзиев увери, че там също се очаква подобрение.

„В „Люлин“ положението не е идеално, но се върви към стабилизация, като от „Софекострой“ са дали уверение, че до края на януари ще бъдат в пълна готовност да изнасят отпадъците", каза той.

Столичната община вече е подписала анекси с фирма „Титан“, която обслужва пет от зоните. Очакват се и решенията на Върховния административен съд за първа, трета и седма зона. Дългосрочен договор е сключен за шеста зона – „Люлин“ и „Красно село“, а надеждите са още следващата седмица да има яснота и за пета зона.

Кметът Терзиев: Отказвам високи цени за боклука, има опит за създаване на криза

„Лична моя цел е още следващия месец да сме решили проблемите в „Подуяне“, „Изгрев“ и „Слатина“, чрез добавяне на допълнителен ресурс, ангажиране на доброволци и сключване на договор с компания, която да изнася боклука на конкурентна цена“, заяви Терзиев.

По повод твърденията за участие на турски консорциум, кметът беше категоричен, че няма турска фирма и че той лично не е настоявал такава компания да извършва дейност в столицата. Според него зад кризата стоят опити определени хора да „превземат боклука на София“ на висока цена, за сметка на обществения интерес.

Терзиев се извини на столичани за създадените неудобства и призна, че не е приятно гражданите да виждат подобни гледки пред домовете си. „Ще реша проблема с боклука, колкото и да не им се вярва на моите критици“, заяви той и призова софиянци да изхвърлят отпадъците разделно, като използват цветните контейнери.

Кметът коментира и зимната обстановка в столицата, като подчерта, че драма със снега няма, въпреки твърденията, че София е била непроходима. По думите му и седемте района са били почистени.

Относно инцидента във Витоша, при който загина жена, след като дърво падна върху автомобила ѝ, Терзиев обясни, че дървото е било в частен имот и общината няма правомощия да разпорежда сеч в този район.

„Благодаря на гражданите на София за търпението и разбирането. Уверявам ги, че този проблем ще отмине“, каза още столичният кмет и отново призова хората да почистват снега пред домовете си и да бъдат отговорни към общата градска среда.

 

