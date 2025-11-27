България

Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

27 ноември 2025, 10:43
Цончо Ганев: От един протест правителството дава задна
Кабинетът оттегли Бюджет 2026
Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета
ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението след протестите
Агенция "Митници" продава задържани контрабандни стоки
Обиските в дома на Ивелин Михайлов: Какво стои зад тях
Ново заседание по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета"
Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста

С лед като не чуха опозицията и експертите, и отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в кулоарите на парламента по повод изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че бюджетът ще бъде изтеглен.

„Важно е сега, след като бюджетът бъде изтеглен и след като вчерашният протест успя, да бъдат приети реформите и нашите предложения – да се премахнат всички ограничения към бизнеса, този рекет под формата на СУПТО, както и промените в осигуровките и данъка върху дивидентите“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

По думите му е важно всички тези стъпки да бъдат реализирани, за да може България да има добър бюджет.

Източник: Лилия Йорданова, Йоана Христова - БТА    
