Асен Василев: Радваме се, че този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен

С лед като не чуха опозицията и експертите, и отказаха да чуят бизнеса, се радваме, че най-накрая чуха българските граждани и този пагубен за страната бюджет ще бъде оттеглен и преработен. Това заяви председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев в кулоарите на парламента по повод изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че бюджетът ще бъде изтеглен.

Кабинетът оттегли Бюджет 2026

„Важно е сега, след като бюджетът бъде изтеглен и след като вчерашният протест успя, да бъдат приети реформите и нашите предложения – да се премахнат всички ограничения към бизнеса, този рекет под формата на СУПТО, както и промените в осигуровките и данъка върху дивидентите“, заяви съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев.

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

По думите му е важно всички тези стъпки да бъдат реализирани, за да може България да има добър бюджет.