​Линейка катастрофира в Завет, пострада пациентка

Л инейка катастрофира на път за Спешна помощ в град Завет, като при инцидента е пострадала транспортираната пациентка.

Произшествието е станало около 01:20 часа на 11 януари. 39-годишният водач на автомобила е изгубил контрол над управлението, излязъл е извън пътното платно и се е ударил в дърво.

При катастрофата по непредпазливост е причинена средна телесна повреда на превозваната пациентка, 62-годишна жена от град Завет. Тя е получила счупване на лявата глезенна става.

В резултат на удара са нанесени и значителни материални щети по автомобила със специален режим на движение. Пробата на водача за употреба на алкохол е отрицателна.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 343, ал. 1, буква „Б“, предложение 2 от Наказателния кодекс.