България

Схема за половин милион евро в Пловдив: Как лекари източвали НЗОК без прегледи

Според разследващите схемата не е действала по стандартния медицински ред, при който пациентите преминават реални прегледи и процедури. Вместо това данните са били обработвани дистанционно, като лични данни на пациенти са изпращани чрез комуникационни приложения

4 юни 2026, 08:24
Непълнолетна се заби с автомобил в ограда на къща в село до Луковит

Непълнолетна се заби с автомобил в ограда на къща в село до Луковит
На втора инстанция: Гледат мярката за неотклонение на обвинения за смъртта на 16-годишна в Благоевград

На втора инстанция: Гледат мярката за неотклонение на обвинения за смъртта на 16-годишна в Благоевград
Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е на посещение у нас

Премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис е на посещение у нас
Четвъртокласниците се явяват на НВО по математика

Четвъртокласниците се явяват на НВО по математика
Половин България под жълт и оранжев код за опасни порои и градушки

Половин България под жълт и оранжев код за опасни порои и градушки
Сигнал за сделка с руски имоти в София, Валентин Златев: Всичко е законно

Сигнал за сделка с руски имоти в София, Валентин Златев: Всичко е законно
Проливен дъжд наводни улици в Благоевград

Проливен дъжд наводни улици в Благоевград
МС одобри проект за до 3,8 млрд. евро нов държавен дълг

МС одобри проект за до 3,8 млрд. евро нов държавен дълг

Р азследващите разкриха още детайли за разбитата организирана престъпна група Пловдив, заподозряна в източване на близо половин милион евро от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националния осигурителен институт (НОИ) чрез фиктивни медицински дейности.

По информация на разследващите са задържани общо петима души, сред които двама лекари – физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавна болница в града. Според прокуратурата групата е действала като организирана престъпна структура, занимаваща се с документни престъпления и неправомерно усвояване на средства от здравната система.

Заместник окръжният прокурор Димитър Пехливанов съобщи, че схемата е функционирала от началото на годината, като разследването обхваща период от около 12 месеца, с данни, че подобни практики може да са се извършвали и по-рано. Основният механизъм е включвал отчитане на фиктивни физиотерапевтични процедури, които реално не са били извършвани, но са били фактурирани към здравните фондове, информира NOVA.

Според прокуратурата физиотерапията по клинични пътеки е била документирана като седемдневен курс, след който се изготвя медицинска документация и се изпраща за разплащане. Именно в този процес са били създавани и подавани неверни данни за извършени лечения.

Разследващите съобщават, че предполагаемите неправомерно усвоени средства възлизат на около 500 000 евро за една година, а засегнатите пациенти са приблизително 4000 души, преминали през рехабилитационни заведения, свързани със схемата.

По думите на заместник окръжния прокурор в основата на организацията стоят две сестри, и две лекарки – едната ревматолог, а другата рехабилитатор. Те са свързвани с управлението и координацията на дейността, включително с издаването на документи и организирането на рехабилитационни услуги.

Част от пациентите са разказали пред разследващите, че са посещавали санаториуми, но не са били реално преглеждани и не са им били извършвани описаните процедури. Въпреки това документи са били оформяни и изпращани към институциите за заплащане.

От прокуратурата уточняват, че се проверяват и данни за издаване на болнични листове срещу заплащане от около 100 евро, като тези действия също са предмет на разследването. Очаква се в хода на процесуално-следствените действия да бъдат установени и евентуални допълнителни участници в схемата, както и да бъдат повдигнати нови обвинения. Разследването за източване на средства от здравната система в Пловдив продължава да се разширява, като не се изключват и нови арести.

От прокуратурата и полицията потвърждават, че в основата на схемата стоят близки роднински връзки между участниците. Директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов обясни, че именно тази свързаност е улеснявала функционирането на групата и координацията между отделните участници.

Според разследващите схемата не е действала по стандартния медицински ред, при който пациентите преминават реални прегледи и процедури. Вместо това данните са били обработвани дистанционно, като лични данни на пациенти са изпращани чрез комуникационни приложения и използвани за изготвяне на фалшива медицинска документация.

Полицията съобщава, че част от документацията е създавана без реално присъствие на пациентите в рехабилитационни центрове. По данни на разследването, пациенти са били включвани в системата, докато реално не са били преглеждани, а документите са били оформяни „на конвейер“.

Проверяват се всички санаториуми и рехабилитационни центрове, към които са издавани направления. По информация на разследващите става дума за над 3000 направления, а в рамките на акцията само за един ден са разпитани около 70 души, като се очакват още разпити.

От прокуратурата уточняват, че засега няма данни пациентите умишлено да са участвали в измамата, като част от тях са търсили по-евтино лечение или социална услуга. Разследващите обаче работят и по установяване на пълния кръг на съпричастните лица.

Според данните схемата е позволявала генериране на фиктивни хоспитализации и процедури, като пациентите са били „вписвани“ в системата чрез изпращане на лични данни по електронни канали, включително приложения за комуникация.

Повдигнатите обвинения включват участие в организирана престъпна група, документни престъпления и неправомерно получаване на средства от здравната каса. Законът предвижда наказания от 3 до 15 години затвор, както и конфискация на имущество.

От прокуратурата съобщиха още, че предстои да бъде внесено искане за постоянен арест на част от обвиняемите, като решението ще бъде съобразено с обема на събраните доказателства и процесуалните действия. Разследването продължава, а всички пациенти, преминали през съответните направления, подлежат на проверка и разпит.

По темата

Източник: Nova.bg    
източване на НЗОК организирана престъпна група Пловдив фиктивни медицински дейности документни престъпления здравна измама рехабилитационни центрове неправомерно усвояване на средства разследване лекари
Последвайте ни
Непълнолетна се заби с автомобил в ограда на къща в село до Луковит

Непълнолетна се заби с автомобил в ограда на къща в село до Луковит

4 юни: Нощта, в която танковете прегазиха надеждата

4 юни: Нощта, в която танковете прегазиха надеждата

Половин България под жълт и оранжев код за опасни порои и градушки

Половин България под жълт и оранжев код за опасни порои и градушки

Бунт в Конгреса: Ограничиха военните правомощия на Тръмп в Иран

Бунт в Конгреса: Ограничиха военните правомощия на Тръмп в Иран

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

Комуникационният бранш се обединява: четири организации създават общ клъстър

biss.bg
На прага на търговска война, сравняват китайските субсидии с допинга

На прага на търговска война, сравняват китайските субсидии с допинга

carmarket.bg
България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки
Ексклузивно

България под тревога: Жълт код в 23 области за порои и градушки

Преди 2 дни
2 юни: Денят, в който природата постави България на колене
Ексклузивно

2 юни: Денят, в който природата постави България на колене

Преди 2 дни
<p>Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ</p>
Ексклузивно

Тръмп с нов ход в търговската политика на САЩ

Преди 2 дни
Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?
Ексклузивно

Има ли Израел тайни военни бази в Ирак?

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Парламентът обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите

Парламентът обсъжда промени, свързани с нефтения сектор и инвестициите

България Преди 41 минути

МС оттегли Доклада за отбраната за 2025 г.

МС оттегли Доклада за отбраната за 2025 г.

България Преди 47 минути

Това е станало по предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов заради несъгласие с част от политическите подходи, записани в него

<p>&quot;Компютърът каза &quot;не&quot;: CV-та изчезват в черната дупка на AI</p>

"Компютърът каза "не": CV-та изчезват в черната дупка на изкуствения интелект

Любопитно Преди 1 час

Експерти обясняват как работи автоматизираният HR филтър и как да увеличите шансовете си

Астрономи откриха странен модел във ветровете на извънземни светове

Астрономи откриха странен модел във ветровете на извънземни светове

Любопитно Преди 1 час

Противно на всички закони на физиката, колкото по-нагорещени са тези далечни светове, толкова по-бавни са ураганите в атмосферата им. Учените смятат, че са открили невидима спирачка

Тръмп ще участва в срещата на НАТО в Анкара през юли

Тръмп ще участва в срещата на НАТО в Анкара през юли

Свят Преди 5 часа

Според Рубио това е вероятно най-важната среща в историята на НАТО

Рубио обяви края на войната с Иран

Рубио обяви края на войната с Иран

Свят Преди 9 часа

Израел и Ливан се договориха в сряда за прилагане на примирие

Утре спират движението по Дунав мост при Русе

Утре спират движението по Дунав мост при Русе

България Преди 9 часа

Прогнозният срок за завършването на основния ремонт на трасето е краят на този месец

Шест държави потвърдиха участието си в инициативата за Украйна

Шест държави потвърдиха участието си в инициативата за Украйна

Свят Преди 10 часа

Зеленски отбеляза, че Европа трябва да действа по-активно за разработване на свои собствени способности за отбрана

Правителството предлага придобиване на нови 3D радари

Правителството предлага придобиване на нови 3D радари

България Преди 10 часа

Целта на проекта е развитие на способностите за наблюдение на въздушното пространство

Украйна вече не оцелява, а се бие за победа

Украйна вече не оцелява, а се бие за победа

Свят Преди 10 часа

Русия "изпада в паника" от последните атаки с украински дронове, според Кая Калас

Черна гора обяви, че е предотвратила опит за дестабилизация от Сърбия

Черна гора обяви, че е предотвратила опит за дестабилизация от Сърбия

Свят Преди 10 часа

Част от върнатите в Сърбия мъже имат криминално минало, свързано с насилие

Протест в столичния квартал „Красно село“

Протест в столичния квартал „Красно село“

България Преди 11 часа

Присъстваха десетки жители на квартала

Улесняват отказа от сключвани от разстояние договори за финансови услуги

Улесняват отказа от сключвани от разстояние договори за финансови услуги

България Преди 11 часа

Предложените промени в законопроекта целят повишаване нивото на защита на потребителите

Петрова проведе ключова среща за присъединяването на България към ОИСР

Петрова проведе ключова среща за присъединяването на България към ОИСР

България Преди 11 часа

Корман потвърди своя личен ангажимент към процеса по разширяване на Организацията

Отхвърлиха свалянето на имунитета Никола Минчев в правната комисия на ЕП

Отхвърлиха свалянето на имунитета Никола Минчев в правната комисия на ЕП

Свят Преди 12 часа

Това решение не е окончателно и трябва да бъде гласувано в пленарната зала

Мицкоски: Нещата в България се радикализират драстично

Мицкоски: Нещата в България се радикализират драстично

Свят Преди 12 часа

Мицкоски: Имаме достатъчно сили да победим у дома, но да победим и навън

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо Бигълите са най-добрите кучета

dogsandcats.bg

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
1

Студен фронт с летни бури и градушки

sinoptik.bg
1

Атлантикът и Средиземно море по топли от обичайното

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 4 юни, четвъртък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 4 юни, четвъртък

Edna.bg

Владо Стоянов: Докато ме държат коленете, ще подритвам и ще си правя кефа

Gong.bg

Флорентино Перес обяви завръщането на Жозе Моуриньо (видео)

Gong.bg

Семейна схема за източване на НЗОК в Пловдив: Близо 4000 засегнати пациенти, над 3000 направления, в основата на измамата са две сестри

Nova.bg

Оранжев и жълт код за значителни валежи и гръмотевични бури в половин България

Nova.bg