Схема за половин милион евро в Пловдив: Как лекари източвали НЗОК без прегледи

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Р азследващите разкриха още детайли за разбитата организирана престъпна група Пловдив, заподозряна в източване на близо половин милион евро от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и Националния осигурителен институт (НОИ) чрез фиктивни медицински дейности.

По информация на разследващите са задържани общо петима души, сред които двама лекари – физиотерапевт от Пловдив и ортопед от държавна болница в града. Според прокуратурата групата е действала като организирана престъпна структура, занимаваща се с документни престъпления и неправомерно усвояване на средства от здравната система.

Заместник окръжният прокурор Димитър Пехливанов съобщи, че схемата е функционирала от началото на годината, като разследването обхваща период от около 12 месеца, с данни, че подобни практики може да са се извършвали и по-рано. Основният механизъм е включвал отчитане на фиктивни физиотерапевтични процедури, които реално не са били извършвани, но са били фактурирани към здравните фондове, информира NOVA.

Според прокуратурата физиотерапията по клинични пътеки е била документирана като седемдневен курс, след който се изготвя медицинска документация и се изпраща за разплащане. Именно в този процес са били създавани и подавани неверни данни за извършени лечения.

Разследващите съобщават, че предполагаемите неправомерно усвоени средства възлизат на около 500 000 евро за една година, а засегнатите пациенти са приблизително 4000 души, преминали през рехабилитационни заведения, свързани със схемата.

По думите на заместник окръжния прокурор в основата на организацията стоят две сестри, и две лекарки – едната ревматолог, а другата рехабилитатор. Те са свързвани с управлението и координацията на дейността, включително с издаването на документи и организирането на рехабилитационни услуги.

Част от пациентите са разказали пред разследващите, че са посещавали санаториуми, но не са били реално преглеждани и не са им били извършвани описаните процедури. Въпреки това документи са били оформяни и изпращани към институциите за заплащане.

От прокуратурата уточняват, че се проверяват и данни за издаване на болнични листове срещу заплащане от около 100 евро, като тези действия също са предмет на разследването. Очаква се в хода на процесуално-следствените действия да бъдат установени и евентуални допълнителни участници в схемата, както и да бъдат повдигнати нови обвинения. Разследването за източване на средства от здравната система в Пловдив продължава да се разширява, като не се изключват и нови арести.

От прокуратурата и полицията потвърждават, че в основата на схемата стоят близки роднински връзки между участниците. Директорът на пловдивската полиция старши комисар Васил Костадинов обясни, че именно тази свързаност е улеснявала функционирането на групата и координацията между отделните участници.

Според разследващите схемата не е действала по стандартния медицински ред, при който пациентите преминават реални прегледи и процедури. Вместо това данните са били обработвани дистанционно, като лични данни на пациенти са изпращани чрез комуникационни приложения и използвани за изготвяне на фалшива медицинска документация.

Полицията съобщава, че част от документацията е създавана без реално присъствие на пациентите в рехабилитационни центрове. По данни на разследването, пациенти са били включвани в системата, докато реално не са били преглеждани, а документите са били оформяни „на конвейер“.

Проверяват се всички санаториуми и рехабилитационни центрове, към които са издавани направления. По информация на разследващите става дума за над 3000 направления, а в рамките на акцията само за един ден са разпитани около 70 души, като се очакват още разпити.

От прокуратурата уточняват, че засега няма данни пациентите умишлено да са участвали в измамата, като част от тях са търсили по-евтино лечение или социална услуга. Разследващите обаче работят и по установяване на пълния кръг на съпричастните лица.

Според данните схемата е позволявала генериране на фиктивни хоспитализации и процедури, като пациентите са били „вписвани“ в системата чрез изпращане на лични данни по електронни канали, включително приложения за комуникация.

Повдигнатите обвинения включват участие в организирана престъпна група, документни престъпления и неправомерно получаване на средства от здравната каса. Законът предвижда наказания от 3 до 15 години затвор, както и конфискация на имущество.

От прокуратурата съобщиха още, че предстои да бъде внесено искане за постоянен арест на част от обвиняемите, като решението ще бъде съобразено с обема на събраните доказателства и процесуалните действия. Разследването продължава, а всички пациенти, преминали през съответните направления, подлежат на проверка и разпит.