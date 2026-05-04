Австралия с най-успешната стратегия срещу рак на шийката на матката в света

П реди малко повече от десетилетие австралийски учени поставиха основата на глобална стратегия, която може да доведе до първия елиминиран вид рак в човешката история. Днес страната е на път да постигне тази цел, докато други държави се опитват да наваксат, пише BBC .

Само шест месеца след раждането на първото си дете, след дългогодишни опити да забременее, Кристи Уолтърс от град Тувумба в Австралия получава тежка диагноза, напреднал рак на шийката на матката, който впоследствие се разпространява в други части на тялото ѝ.

"Просто казах на съпруга си Нийл… това е огромна грешка", спомня си тя. Днес лекарите ѝ определят състоянието като терминално, а дъщеря ѝ расте, изправена пред реалността на заболяването от най-ранна възраст.

Историята ѝ се преплита с една от най-амбициозните цели в съвременната медицина, елиминирането на рака на шийката на матката като обществен здравен проблем.

Двойният подход - ваксинация и скрининг

В Австралия програмата за борба с рака на шийката на матката започва още в училищна възраст. Ученици на 12 -13 години получават ваксини, включително срещу човешкия папилома вирус (HPV), основната причина за развитие на заболяването.

HPV често протича безсимптомно, но някои негови щамове могат да доведат до рак на шийката на матката, четвъртият най-разпространен рак при жените в света. Това е и един от малкото видове рак, които могат да бъдат предотвратени чрез ваксинация.

Професор Карън Канфел, водещ епидемиолог, определя HPV ваксинацията като революционна: "Почти всеки има майка, сестра или баба, засегната от рак на шийката на матката".

През 2006 г. австралийски учени от Университета на Куинсланд разработват ваксината "Гардасил", която по-късно става първата в света, въведена в национална имунизационна програма (от 2007 г.). През 2013 г. тя е разширена и за момчета, които също могат да бъдат носители на вируса.

През 2017 г. Австралия преминава към по-прецизен HPV-базиран скрининг, който се прави веднъж на пет години. Въведена е и възможността жените сами да вземат проба, мярка, която значително улеснява достъпа до изследване.

На път към елиминация

В медицината "елиминация" означава под 4 случая на 100 000 души. Австралия вече е близо до тази цел, около 6,3 случая на 100 000 жени, като тенденцията е силно низходяща.

От 1982 г. насам заболеваемостта и смъртността са намалели наполовина. За първи път през 2021 г. не са регистрирани случаи при жени под 25 години.

Според научни оценки страната може да постигне елиминиране още преди 2035 г.

Ваксинационното покритие при момичета под 15 години надхвърля 80%, а около 85% от жените в ключовата възрастова група преминават редовен скрининг.

Неравенства и предизвикателства

Въпреки напредъка, съществуват сериозни различия. При аборигените и жителите на островите Торес ракът на шийката на матката е два пъти по-чест, а смъртността - над три пъти по-висока.

Експерти посочват като проблеми и колебанията във ваксинационното доверие след пандемията от COVID-19, както и ограничен достъп до здравни услуги в някои общности.

"Отговорността често пада върху семействата сами да наваксат пропуснатите ваксини", казва изследователката Джоселин Джоунс.

Глобалният ефект

Австралия вече подпомага държави като Вануату и Папуа Нова Гвинея в усилията им за елиминиране на заболяването. В същото време съкращенията в международната помощ затрудняват глобалните програми за ваксинация.

Според учените елиминирането на рака на шийката на матката не е само здравен, но и икономически въпрос, тъй като намалява разходите и увеличава продуктивността.

Световно състезание

Няколко държави вече поставят амбициозни цели, Швеция и Руанда се стремят към елиминиране до 2027 г., а Великобритания до 2040 г. Въпреки това някои от тях изостават по отношение на ваксинацията и скрининга.

"Това е първият път, в който Световната здравна организация говори за елиминиране на рак като цел", казва професор Канфел. "Това е нова концепция за онкологията."

За пациентите като Кристи Уолтърс напредъкът идва късно, но за бъдещите поколения той може да означава свят без едно от най-смъртоносните женски заболявания.