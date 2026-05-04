Най-старото куче в света надживя собственика си

31-годишният Лазар, представител на порородата континентален той шпаньол, намери нов дом, след като надживя своя стопанин и се превърна в истинска сензация, претендирайки за нов световен рекорд за дълголетие, съобщава The Post.

Трагедия, превърнала се в нов шанс

Лазар попада в приюта за животни в Анеси (Annecy Marlioz Spa), след като неговият собственик почива. Името му в превод означава „Бог помага“ и той напълно оправдава това значение. Въпреки че персоналът на приюта веднага разбрал, че кучето е в много напреднала възраст, никой не предполагал колко точно е „възрастен“ техният нов гост.

Кучето вече имало редица здравословни проблеми, типични за старостта, включително неспособност да прибере езика си в устата – признак, че отдавна е надхвърлило средната продължителност на живота за своята порода (около 15 години).

Разкритието: Роден през 1995 година

Истината излязла наяве, когато микрочипът на Лазар бил проверен във френския регистър за родословни кучета. Там черно на бяло било записано: роден на 4 декември 1995 г. Това прави Лазар на около 31 години и 150 дни.

След шокиращото разкритие от Дружеството за защита на животните във Франция (SPA – Société Protectrice des Animaux) са се свързали с Книгата на рекордите Гинес.

„Направихме двойна проверка. Не може да има съмнение. Лазар кара своята 31-ва година“, потвърди Ан-Софи Мойон, ръководител на приюта.

Ако данните бъдат официално признати, малкият шпаньол ще отнеме титлата на досегашния рекордьор – австралийското пастирско куче Блуи, което доживява до 29-годишна възраст и умира през далечната 1939 г.

Любов без оглед на рекордите

Новата собственичка на Лазар, 29-годишната Офели Будол, споделя, че за нея славата няма никакво значение.

„Осинових го, защото обичам животните и между нас веднага се появи връзка. Беше немислимо за мен той да завърши живота си в приют. Имаше нужда от любящо семейство“, разказва тя пред френския телевизионен канал TF1.

Будол споделя, че когато Лазар не спи, той я следва навсякъде из апартамента. Тя добавя, че ветеринарният лекар я е уверил, че въпреки преклонната си възраст, Лазар е в добро здраве.