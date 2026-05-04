България и Турция обсъдиха нов тласък за АМ „Черно море“

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов участва в 17-то издание на Европейския конгрес на ITS 2026 в Истанбул

4 май 2026, 12:46
М инистърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов участва в 17-то издание на Европейския конгрес на ITS 2026 в Истанбул. Събитието е ключово в областта на интелигентната мобилност и интелигентния транспорт, където експерти, изследователи и публични органи се събират, за да представят реални решения, иновации и технологии.

В рамките на конгреса министър Найденов проведе работна среща със зам.-министъра на транспорта и инфраструктурата на Република Турция, д-р Омер Саян. Двамата обсъдиха възможностите за подобряване на сътрудничеството между България и Турция в областта на инфраструктурата. И двете страни изразиха готовност да се задълбочи работата за увеличаване на транспортната пропускливост и свързаност между двете страни по оста Юг - Север, чрез възможността, която би предложила изграждането на автомагистрала „Черно море“. 

По време на събитието министър Найденов проведе среща и с Мехмет Турхан, изпълнителен директор на дружеството, изградило и управляващо новата автомагистрала „Северна Мармара“, и екипа му.

Магистралата, за чието управление се използват ITS технологии, включва и новоизградения трети мост над Босфора - „Явуз Султан Селим“, който е един от най-високите мостове в света.

По време на срещата, от турска страна бе изразена готовност за споделяне на опита в изграждането и управлението на подобни големи инфраструктурни проекти.

Източник: Министерство на регионалното развитие и благоустройството    
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски" е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми": Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето": Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Австрия експулсира трима служители на руското посолство по подозрение в шпионаж

Разбиха нова схема за източване на кредити, петима са арестувани

Къде грешим със съня на бебето – 5 причини детето да не влиза в режим

Срив без прецедент: Григор Димитров изпадна от топ 150 в света

Брадви и нацистко послание: Нидерландските принцеси са обект на зловещ заговор за убийство

Нови критерии за избор на ръководни постове в съдебната власт предлага правосъдният министър

Регионалният министър: Свлачището край Пампорово не е било включено в официалния регистър

„Знам какво видях!": Изследователи проверяват сигнали за Голямата стъпка в Охайо

Европа се опасява, че "прозорецът на възможностите" за Путин се е отворил

Меган Маркъл на тайно посещение в Чикаго: Херцогинята стана кръстница

Кола се заби в дърво в Силистренско, 18-годишен е с опасност за живота

