Свлачището в Родопите остава активно, местната власт ще поиска помощ от държавата

С влачището в Родопите в района на курорта Пампорово остава активно, сочат първоначалните оценки на експерти. Според тях мащабът на засегнатата територия и скоростта, с която земната маса се е придвижила по склона, са показателни за дълбоки геоложки процеси, които не могат да бъдат овладени в кратки срокове.

Очаква се днес местната власт да отправи официално искане за помощ към държавата, включително за финансиране и експертна подкрепа. Въпреки това прогнозите остават песимистични – възстановяването на засегнатия пътен участък или изграждането на алтернативно трасе ще отнеме месеци.

Ситуацията поставя сериозни предизвикателства пред жителите на района, както и пред службите за спешно реагиране. Нарушената пътна връзка затруднява достъпа до областния център Смолян, където се намира основната болнична инфраструктура. Екипите на Спешната помощ вече са принудени да използват по-дълги обходни маршрути, което увеличава времето за реакция при критични случаи.

Регионът на Родопите е известен със своята сложна геоложка структура. Планината е изградена от разнообразни скални и почвени пластове, част от които са силно податливи на ерозия. При продължителни валежи или рязко снеготопене водата прониква в почвата, намалява нейната устойчивост и създава условия за свличане.

През последните години експерти нееднократно предупреждават, че климатичните промени, включително по-интензивни валежи и резки температурни амплитуди, увеличават риска от подобни процеси в планинските райони на страната.

Свлачищата в Родопите не са изолиран случай. Подобни инциденти са регистрирани и в други части на Южна България, особено в участъци с натоварена пътна инфраструктура, където човешката дейност допълнително влияе върху стабилността на склоновете.

Свлачището край Пампорово остава активно (ОБЗОР)

Очаква се в рамките на деня да бъде оповестена повече информация за конкретните мерки, които ще предприемат институциите. Сред възможните решения са укрепване на терена, изграждане на подпорни съоръжения или проектиране на изцяло ново трасе.

До намирането на дългосрочно решение обаче местните жители и преминаващите през района ще трябва да се съобразяват с ограниченията в движението и удълженото време за пътуване. Ситуацията остава динамична и ще изисква координирани действия между местната и централната власт.