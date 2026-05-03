Политически шахмат: Извън парламента, но на "Дондуков" 1 – кои са възможните министри?

Д окато новите депутати разпределят комисиите, знакови фигури от обкръжението на президента и експертното ядро на формацията вече се спрягат за постове на „Дондуков“ 1.

„Прогресивна България" потвърдиха - Румен Радев ще бъде номинацията за премиер

Кои от ключовите и водещи лица на „Прогресивна България“ останаха извън ръководството на парламентарната група на формацията и така остават на разположение за изпълнителната власт, пише NOVA.

Един от хората, за които се очаква да поемат министерство, е Гълъб Донев. Като хипотези се спрягат и социалното, и финансовото ведомство, с прогноза и за вицепремиерски пост.

Знакова фигура от обкръжението на Румен Радев, но също без водеща роля в парламентарната група, е Димитър Стоянов. Хипотезата е за министър на отбраната.

В края на седмицата може да се окаже, че въпросите за укрепване на свлачището в Смолянско може да бъдат задавани на Иван Шишков като регионален министър.

За Иван Демерджиев също има хипотези за министерски пост - за Министерството на вътрешните работи.

Към този списък с възможни министри може да бъде добавен и Явор Гечев, който беше сред активните говорители по време на предизборната кампания на „Прогресивна България“, но не е в ръководството на групата в парламента.