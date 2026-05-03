Започнали са последователни действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово

П оследователните действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово вече са започнали, каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов пред БНТ .

„Както знаем, няма жертви при това огромно свлачище и бедствие и това се дължи на спешните мерки, които са взети още в самото начало за обезопасяване на пътя и спиране на трафика“, подчерта той.

По думите му сега предстои поне един месец на проучвания - геоложки, хидрогеоложки, хидроложки.

„След това имаме поне 3 месеца проектиране, което ще стъпи на база на тези проучвания, оттук вече е трудно да се прогнозира включително и за периода на проектирането и за извършване на строително-монтажни работи за укрепване на свлачището и дали въобще оттам ще може да мине път или мост“, каза Найденов.

Според него става въпрос за огромно по мащаби свлачище и, до думите му, по-скоро става дума за колективна безотговорност.

"Сега трябва да се мобилизираме всички, има регистър на свлачищата, те се знаят. Имаше преди известно време една скандална поръчка, свързана с много милиони, именно за укрепване на свлачища, но тя беше възложена наведнъж и съответно бяха раздадени стотици милиони аванси. Всичко това изчезна, има сигурно 5 овладени и укрепени свлачища. Сега трябва подходът да е свлачище по свлачище, като с приоритет да се възлагат до 5, но да се хвърлят всички усилия в тази посока“, коментира служебният министър.

Припомняме, че на 1 май свлачище отнесе участък от пътя Смолян - Пампорово. Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение и задължи всички фирми, разполагащи с подходяща техника, да са на разположение и да се включат при необходимост, а кметове и кметски наместници по населените места да следят за проходимостта на пътищата през техните територии.