България

Започнали са последователни действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово

3 май 2026, 12:30
Източник: БТА

П оследователните действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово вече са започнали, каза служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов пред БНТ

„Както знаем, няма жертви при това огромно свлачище и бедствие и това се дължи на спешните мерки, които са взети още в самото начало за обезопасяване на пътя и спиране на трафика“, подчерта той.

Нанков: Укрепването на свлачището ще струва 7-8 млн. лв.

По думите му сега предстои поне един месец на проучвания - геоложки, хидрогеоложки, хидроложки.

„След това имаме поне 3 месеца проектиране, което ще стъпи на база на тези проучвания, оттук вече е трудно да се прогнозира включително и за периода на проектирането и за извършване на строително-монтажни работи за укрепване на свлачището и дали въобще оттам ще може да мине път или мост“, каза Найденов.

Според него става въпрос за огромно по мащаби свлачище и, до думите му, по-скоро става дума за колективна безотговорност.

Лиляна Павлова се размина на косъм с падащи камъни

"Сега трябва да се мобилизираме всички, има регистър на свлачищата, те се знаят. Имаше преди известно време една скандална поръчка, свързана с много милиони, именно за укрепване на свлачища, но тя беше възложена наведнъж и съответно бяха раздадени стотици милиони аванси. Всичко това изчезна, има сигурно 5 овладени и укрепени свлачища. Сега трябва подходът да е свлачище по свлачище, като с приоритет да се възлагат до 5, но да се хвърлят всички усилия в тази посока“, коментира служебният министър. 

Припомняме, че на 1 май свлачище отнесе участък от пътя Смолян - Пампорово. Кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение и задължи всички фирми, разполагащи с подходяща техника, да са на разположение и да се включат при необходимост, а кметове и кметски наместници по населените места да следят за проходимостта на пътищата през техните територии.

Свлачище Николай Найденов Бедствено положение Проектиране Скандална поръчка Спешни мерки Колективна безотговорност Геоложки проучвания Укрепване на свлачището
Украйна порази танкери от "сенчестия флот" в близост до пристанище в Новоросийск

Украйна порази танкери от "сенчестия флот" в близост до пристанище в Новоросийск

Свят Преди 1 час

Губернаторът на руската Ленинградска област съобщи за пожар, след като украински дронове са атакували пристанището в Приморск на брега на Балтийско море

Папи Ханс: Престъпление е срещу културата да се лъже за поп музиката

Любопитно Преди 2 часа

Поп музиката, радиото и "изкривената реалност"

Тръмп се закани, че САЩ ще съкратят много повече от 5000 военнослужещи, разположени в Германия

Свят Преди 3 часа

Президентът обяви възможно допълнително изтегляне над 5000 войници, засилвайки напрежението в НАТО

"Клюкарката" се завръща с нов роман за Блеър - ето всичко, което знаем

Любопитно Преди 3 часа

Книгата ще проследи социалния възход на Блеър в съвременен Ню Йорк

Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

България Преди 4 часа

По обходния маршрут има и свличане в село Стойките, обяви областният управител Зарко Маринов

Четвърта неделя след Великден: Църквата чества чудото с парализирания човек от Витезда

Любопитно Преди 4 часа

В евангелското четиво се припомня изцерението, извършено от Иисус Христос край Овчи порти в Йерусалим

Шакира изнесе безплатен мегаконцерт на плажа Копакабана в Рио де Жанейро

Любопитно Преди 5 часа

Латино звездата събра огромна публика и откри шоуто си с хита „La fuerte“

Иран предлага нов план за мир, Тръмп изрази съмнение за споразумение

Свят Преди 5 часа

Американският президент предупреждава за възможна ескалация при провокации

Адвокатите на обвинения в опит за убийство на Тръмп поискаха отмяна на мерките срещу самоубийство

Свят Преди 5 часа

Ограниченията включват изолация, забрана за телефонни разговори и постоянен надзор

"Хизбула" осъди сатирично видео, публикувано от ливанска телевизия

Свят Преди 5 часа

Карикатурата изобразява участници в конфликта като анимационни персонажи

Зеленски наложи санкции на бившия си началник на канцеларията Андрий Богдан

Свят Преди 5 часа

Мерките включват замразяване на активи и забрана за търговски сделки

