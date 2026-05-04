Тежка катастрофа между кола и тир край Ябланица, има загинал

Т ежка катастрофа между лек автомобил и тир отне човешки живот. Пътният инцидент е станал около 11:30 часа край Ябланица, на първокласния път в началото на автомагистрала ''Хемус'' в посока София.

Тежка катастрофа на "Хемус", има загинал

Източник: NOVA

Жертвата е един от пътниците в автомобила, предаде NOVA. Няма официална информация за състоянието на останалите участници в инцидента.

На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ, които работят по изясняване на причините за произшествието.

Движението в района е затруднено и се осъществява само в едната лента.