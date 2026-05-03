Зов за помощ: 17-годишната Стефани се нуждае от 150 000 евро, за да живее

Преди по-малко от две години Стефани чува, че има тумор в корема. Лекарите в България й дават само няколко месеца живот

3 май 2026, 21:35
Политически шахмат: Извън парламента, но на "Дондуков" 1 – кои са възможните министри?
Възрастна жена загина, а 5-годишно дете и майка му пострадаха на Северна скоростна тангента
„Прогресивна България" потвърдиха - Румен Радев ще бъде номинацията за премиер
Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно
Температурите падат до минус 4°, жълт код в 5 области
Неудържим! Никола Цолов покори Формула 2 за втори път в Маями
Експерти огледаха свлачището край Пампорово, търси се обходен път
Тела на делфини изплуваха на плажове край Варна

Т я е само на 17 години, а вече води най-тежката битка за живота си. Едно момиче чува диагноза, която никое дете не бива да чува.

Надежда има, но сумата е непосилна за семейството ѝ. Времето обаче не чака и всяка помощ може да се превърне в шанс за живот.

„Моля се всеки ден детето ми да се събуди и не искам нищо лошо да се случи с нея“, казва Миглена Петрова, майка на Стефани. 

„Не ми е лесно, много е трудно, изгубих и вяра в себе си“, казва Стефани Александрова. Преди по-малко от две години Стефани чува, че има тумор в корема. Лекарите в България й дават само няколко месеца живот.

„Няма какво повече да направят и че ми спират лечението, защото туморът, който аз имам е много рядък, много рядко хора са го имали и много рядко хора са се излекували от него“, допълва тя. 

Майка ѝ не губи надежда. И така стигат до Турция, където дават на Стефани шанс за живот.

„Казаха ми, че първо ще го стопират от растеж и ще премахнат разсейките от белия ми дроб, черния ми дроб и костите. Засега разсейки там няма, всичко се е махнало“, казва Стефани. 

Според лекарите там и растежа на тумора е спрян. „Защото ако продължава да расте, ще расте двойно повече, ще ми притисне органите и вените и ще спра да живея“, коментира още тя.

Затова и трябва час по-скоро Стефани да замине за операция, която струва 150 хиляди евро, а до момента са събрани 50 хиляди.

„Парите, които имахме свършиха, а тази операция трябва да се направи, иначе детето ми не може да продължи да живее, няма как“, казва майка ѝ. 

„Ще съм благодарна на всеки един ако ми помогне. Това е моят единствен шанс да оцелея, да продължа живота си напред и да сбъдна своите мечти“, вярва Стефани.

Повече информация за дарение вижте ТУК.

Източник: NOVA    
Политически шахмат: Извън парламента, но на "Дондуков" 1 – кои са възможните министри?

Вътре в истинската история на „Дяволът носи Прада“

Иран атакува товарен кораб в Ормузкия проток

Мерц: САЩ са най-важният ни партньор в НАТО въпреки Тръмп

Фиксирана или плаваща лихва: Избор, който струва хиляди евро

Котката ми уринира извън тоалетната

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски" е новият шампион на България!
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски“ е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми": Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
„Разказвам всичко на Клеми“: Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето": Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
„Просто го застрелях в лицето“: Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Почина изтъкнатият журналист и икономист Красимир Лаков

Поклонението ще бъде в четвъртък, на 7 май, от 11:00 часа в църквата „Света София“

Иран предлага на САЩ 30-дневен план за прекратяване на войната, Тръмп скептичен

Тръмп отхвърли предишно иранско предложение тази седмица

Американски военни изчезнаха по време на ученията „Африкански лъв“ в Мароко

САЩ, Мароко и другите страни, участващи в ученията „Африкански лъв“, са започнали операция по издирване, която продължава и в момента

Потъването на суперяхтата Bayesian не е било причинено от буря, сочи нов доклад

Година след корабокрушението край Сицилия, отнело живота на британския магнат Майк Линч и още 6 души, разследващите изключиха версията за „непреодолима стихия“. Нови разкрития сочат към фатално подценяване на времето и липса на адекватна реакция

Марко Рубио стана диджей: Вижте как се забавлява „министърът на всичко“ в Маями

Държавният секретар Марко Рубио изненада гостите на семейна сватба, влизайки в ролята на диджей. Вижте как „министърът на всичко“ в администрацията на Тръмп смени държавните дела с музикалните хитове и нагорещи дансинга в Маями

Зеленски: Украйна удари руското пристанище Приморск

Приморск е важен център за петролния износ на Русия

„Бог е с нас“: DARA отпътува за Виена, където ще представи България на „Евровизия 2026“

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента Bangaranga, с която ще открие втория полуфинал на конкурса на 14 май във Виена

Необичайно студено време със сняг и градушки обхвана Гърция, изненада туристите

Сняг е валял в планините около Атина, на Пелопонес и дори на Крит, а на някои места е имало и градушка

Илияна Йотова подписа декларация за стратегическо партньорство с Армения

На срещата бяха подчертани традиционно добрите отношения между българския и арменския народ

Задържаха 2.3 тона контрабандни препарати за растителна защита на "Калотина"

В товара са открити и недекларирани 6 кашона с 4440 платсмасови мерителни чаши

Актьорът Петър Димов почина на 87 години

Петър Димов е имал изяви в киното и в телевизията и е получавал награди на национални прегледи на българската драма и театър

Двама мигранти загинаха, 16 ранени при опит за прекосяване на Ламанша

Плавателният съд, в който е имало 82 души, е отплавал снощи от плажа Ардело, намиращ се на няколко километра южно от Булон сюр Сен

Путин ще има срещи с Лукашенко и Фицо

9 май ще бъде натоварен работен ден, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Кремъл: Цените на петрола може да се повишат още повече

Енергоносителите и горивата поскъпнаха чувствително на международните пазари след началото на войната, започнала в Близкия изток с нападението на САЩ и Израел срещу Иран

Нетипичен снеговалеж покри планините северно от Атина

Снегът беше достатъчен, за да покрие върховете и временно да затрудни движението по булевард „Парнитос“

Започнали са последователни действия след свлачището на пътя Смолян - Пампорово

Сега предстои поне един месец на проучвания - геоложки, хидрогеоложки, хидроложки

