Любопитно

„Знам какво видях!“: Изследователи проверяват сигнали за Голямата стъпка в Охайо

Свидетели разказват за срещи с Голямата стъпка и нейното потомство, докато учени откриват необясними отпечатъци

4 май 2026, 12:04
Източник: iStock

Ж ителите на американския щат Охайо са в повишена бойна готовност заради опасения, че легендарната Голяма стъпка се завръща след половин век мълчание – и то не сама, а с цяло „семейство“, съобщава The Post.

Вълна от призрачни наблюдения

Североизточната част на Охайо, известна като един от най-мрачните ъгли на щата, е залята от сигнали за срещи с Голямата стъпка от март насам. Някои местни жители подозират, че цяла фамилия от митичните същества се мести в региона след особено суровата зима.

Множество анонимни свидетели споделиха снимки на огромни отпечатъци от стъпки, разпръснати предимно между градовете Акрон и Йънгстаун. Повечето отпечатъци са с приблизителна дължина от 43 сантиметра – размер, който може да съответства единствено на същество с височина от поне 2,10 метра.

Вярващите, които събраха смелост да споделят находките си пред медиите, описват създание между 1,80 и 3 метра височина, изцяло покрито с тъмна козина.

Експертите: Природата го гони към хората

Майк Милър, съосновател на изследователската група „Ohio Nightstalkers“, води разследването на терен. Това не е първият му сблъсък с явлението в щат, който заема четвърто място в САЩ по брой съобщения за Саскуоч (индианското име на Голямата стъпка). Последният подобен „бум“ на наблюдения в района е регистриран през далечната 1978 г.

Милър предполага, че тазгодишната тежка зима е наводнила естествения хабитат на Голямата стъпка, принуждавайки го да се доближи до цивилизацията.

„Възможно е да отглеждат малки в района или просто да дават знак, че навлизате в тяхната територия и искат да си тръгнете“, казва Милър.

Изследователят дори е записал звуци на пронизителни писъци, които според него не съответстват на нито едно познато животно в Северна Америка.

Ключови детайли от свидетели

Джеремая Байрън, водещ на подкаста „Bigfoot Society“, помага в разследването от разстояние. Той подчертава един важен детайл, споделен от двойка туристи: чудовището се обърнало с целите си рамене, вместо само с врата.

„Това е изключително важен детайл за експертите, тъй като е специфична характеристика, приписвана на Голямата стъпка“, обяснява той.

Един от разтърсените свидетели признава пред него: „Знам какво видях, но не мога да проумея какво беше то“.

Скептицизъм и липса на доказателства

Въпреки масовото разпространение на смартфони с камери с висока резолюция, до момента никой не е успял да заснеме ясно фотографско доказателство за съществото. Скептиците пък се шегуват, че дори звярът да е истински, той едва ли ще оцелее дълго в суровата социална среда на Североизточно Охайо.

Източник: The Post    
Голяма стъпка Охайо Саскуоч Наблюдения Криптозоология Гигантски отпечатъци Митични същества Необясними звуци Разследване Скептицизъм
