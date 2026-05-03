Зарко Маринов: Свлачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно

По обходния маршрут има и свличане в село Стойките, обяви областният управител Зарко Маринов

3 май 2026, 08:53
С влачището на пътя Пампорово-Смолян остава активно. Това заяви пред NOVA областният управител Зарко Маринов.

Ситуацията в района остава сериозна. Тази сутрин по обходните маршрути – през проходите Рожен и Превала, има снеговалеж.

 „Пътищата не са почистени. Ситуацията е сериозно. АПИ не си върши работата. След малко ще сигнализирам на 112. Надявам се в следващите дни АПИ да положи необходимите усилия, за да могат двата обходни маршрута да поемат трафика”, заяви Зарко Маринов.

Той обясни, че по пътя през село Стойките също има свличане. „Движението там е само в едната лента заради пропаднала подпорна стена. Щом има обходен маршрут, е добре той да бъде прегледан”, заяви Маринов. И добави, че още утре сутринта ще изпрати доклад до министър-председателя, в който ще предложи мерки.

Той обясни още, че относно голямото свлачище от Напоителни системи са докладвали, че няма проблем с язовирната стена, но въпреки това ще поиска инспекция и от ДАМТН. Настоява и за цялостно обследване на района от Геозащита-Перник.

Геологът доц. Стефан Велев обясни, че свлачището със сигурност още е активно, но не с този интензитет, с който е било. „Това е процес, който не свършва рязко. Той ще приключи някога, но това ще стане постепенно”, каза доц. Велев.

Според него е възможна превантивна оценка на риска в такива райони. „Аз все по-често наблюдавам неправилно взети превантивни мерки, неправилно укрепени склонове и някакъв късмет засега, че не се е случил фатален инцидент”, каза доц. Велев.

Според него има три фактора за подобно свлачище. „Единият е преовлажняване на почвения слой. В резултат на това преовлажняване почвата от твърдото си състояние преминава в пластично състояние и започва да „тече“. А за да тече, е необходим наклон – това е вторият фактор, който там го има. И третият фактор е достатъчно гладка повърхност, която да предостави възможност на тази маса посредством наклона да започне да се стича надолу. Преовлажняването е основен фактор. Тоест, при едно обезопасяване на такъв тип свлачище, освен подпорните съоръжения, които се изграждат, поред мен тук липсва подходящ дренаж на водите, така че да не се стигне до това преовлажняване на почвения слой”, смята доц. Велев.

