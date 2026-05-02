Какво знаем за свлачището край Пампорово

Обявено е бедствено положение в Пампорово, пътят към Смолян през курорта остава затворен

В петък свличане на земни маси засегна участък от пътя Смолян – Пампорово, като част от трасето бе отнесено. В същото време кметът на Смолян Николай Мелемов обяви бедствено положение.

По данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството около 5000 кв. м земна маса са се свлекли, като засегнатият участък от пътя е с дължина близо 70 метра.

Пътната връзка между Пампорово и Смолян е напълно затворена. Свикан е Общинският щаб за намаляване на риска от бедствия и аварии, който е набелязал спешни мерки за овладяване на ситуацията.

Електрозахранването в курорта Пампорово се осигурява по аварийна схема от подстанциите "Пампорово" и "Смолян". По съображения за сигурност газоподаването е спряно заради скъсан газопровод.

Всички фирми, разполагащи с подходяща тежка техника, са в готовност за действия на терен, съобщават от общината.

За обход на затворения участък движението по направлението Пампорово - Смолян е пренасочено по два маршрута:

през път III-864 Пампорово – Стойките и път III-866 Стойките – Смолян, както и през прохода "Рожен".

Екипи на "Пътна полиция" регулират движението на място. Автобусите на "Рожен експрес", пътуващи за Пловдив и София, преминават през село Стойките.

От общината посочват, че кметовете и кметските наместници в населените места следят постоянно състоянието на пътната мрежа в района и проходимостта ѝ.

„Вчера разговарях с министър Христанов, който веднага изпрати екипи на Напоителните системи. Към момента няма никакви признаци, че вода се е просмукала от язовира. Състоянието му е добро”, заяви Зарко Маринов, областен управител на Смолян.

Той обясни още, че свлачището и преди е било укрепвано.

„Задачата на нашите екипи беше да обезопасим района заради скъсения газопровод чрез отцепване, премахване на възможни източници на възпламеняване и спиране подаването на газ. Оценихме и риска за хора, обекти и критична инфраструктура”, обясни комисар Чавдар Кичуков, директор на пожарната в Смолян.

Язовирът се стопанисва от „Пампорово” АД. „Няма връзка между него и свлачището. Районът е известен с активна свлачищна зона. Язовирът е в перфектно състояние, поддържан и контролиран от компетентните институции”, заяви изпълнителният директор на дружеството Стефан Присадов.

„Чакаме специалисти по обед и ще направим по-обстоен първичен оглед”, заяви представител на Областното пътно управление, цитиран от NOVA .

Всички автобуси, които пътуват по направленията Пловдив и София, ще преминават през село Стойките и прохода Превала заради активизираното свлачище, съобщи експертът „Връзки с обществеността“ в Община Смолян Виолета Филипова.

Пренасочването през Стойките цели да осигури безопасно и безпрепятствено придвижване на пътниците.

От Общината призовават шофьорите да се движат с повишено внимание в района и да следят за въведената временна организация на движението.

Очаква се днес на място да бъдат извършени огледи от специалисти, след което ще бъдат набелязани мерки за трайно укрепване на терена.

Екип от геолози и проектанти ще извърши оглед на засегнатия от активиралото се свлачище участък от път III-8641 Смолян – Пампорово в района на Райковски ливади, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Целта е да се установи дали могат да се предприемат мерки за временно укрепване и изграждане на временен път, по който да се възстанови движението, до изготвяне на проект за трайно възстановяване на отсечката.

Днес стана ясно, че областен кризисен щаб се събра в Областната администрация в Смолян във връзка със свлачището, съобщи областният управител Зарко Маринов. По думите му към момента няма движение в засегнатия участък, но свлачището най-вероятно остава активно. Екип на ВиК е извършил проверка до колектора в местността Райковски ливади, където техниците са чули пукот и шумове, което е индикация за продължаващи процеси на терена.

„Работи се по възстановяване на газоподаването, като от дружеството „Си Ен Джи Марица“ заявиха, че се очаква то да бъде възстановено до края на деня. Няма проблеми с електрозахранването и водоснабдяването в района“, допълни Маринов.

Управителят на „Напоителни системи“ Костадин Чолаков е извършил оглед и е констатирал, че няма опасност за язовир „Пампорово“.

Областният кризисен щаб взе решение да бъде извършен спешен оглед на алтернативния път II-86 Соколовци – Рожен за евентуално надвиснали дървета, както и почистване на канавките. Полицията е поела ангажимент при необходимост да регулира движението, тъй като се очаква трафикът по второкласния път да се увеличи двойно.

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов заяви, че много малко вероятно е било свлачището по пътя Смолян - Пампорово да бъде предотвратено.

По думите му Родопите са особена територия по отношение на хидрогеологията и геологията си.

„Това свлачище е укрепвано преди 20 години и основният проблем е хидрогеоложки. Старото укрепване е с цел да се подпре водата. За мен това не е добър подход. Трябва тази вода да се хване и да се отведе правилно, за да не трябва подпорите да покриват такава огромна земна маса“, посочи Найденов.

Той допълни, че разрушеният път е много важен и още днес експерти ще проверят дали може да се направи обход.

„Първо трябва да се провери каква е подложката, земната основа и дали изобщо може да се направи такъв обход, докато се изгради новият път“, обясни служебният министър.

Според него е трудно да се прогнозира кога ще бъде възстановен пътят, преди да се проведат инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания. По думите му, периодът на възстановяването ще продължи поне една година, а може би дори две. „Държавата плътно ще стои зад този проблем и ще направи всичко възможно да помогне“, увери Найденов.

От своя срана служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов увери, че няма проблем с язовира на Пампорово след свлачището в района.

„Половин час, след като земните маси тръгнаха надолу, ние започнахме да мобилизираме екипи. Те отидоха на терен, имаме обследвания с дрон. Искахме да сме сигурни, че няма просмукване от язовира, което да активира тази земна маса. Убедихме се, че няма проблем. Няма и друг проблем – самото свлачище да активира язовира да тръгне надолу”, обясни той.

Според него язовирната стена е стабилна.

„Язовирът е пълен, нивото е стабилно. Има изтичане, около 60 литра в секунда, което не е кой знае какво – малко е изтичането и малко е и вливането. Така че в това отношение можем да сме спокойни. Там вече са колегите геолози и Министерството на регионалното развитие и благоустройството”, каза Христанов.

По думите му в министерството няма данни за незаконна сеч в района.

Христанов даде и подробности относно проверката на Държавното ловно стопанство „Искър”.

„Там има една огромна постройка, абсолютно незаконна. Ние се опитваме да намерим какъвто и да е документ. На кадастралната карта такава сграда няма. А тя е наистина огромна. В първата ѝ третина са оформени две крила, в които са направени апартаменти - 4-5”, каза той.

„Първата част е като хотел (...). Втората част е хале, в което има превозни средства на концесионера. Явно е решил, че ще използва държавните имоти като склад. Съхранява се вентилационна система“, допълни служебният министър и припомни, че държавно ловно стопанство „Искър” е 40 000 декара.