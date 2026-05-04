Ключова политическа седмица: Президентът започва консултации с парламентарните групи

Възможно е още в края на седмицата България да има редовно правителство

4 май 2026, 07:05
В ъзможно е още в края на седмицата България да има редовно правителство, като номинираният за министър-председател Румен Радев се очаква да представи изпълнен мандат пред парламента. Процедурата по съставяне на кабинет навлиза в заключителна фаза, след като разговорите за структура и персонален състав са почти финализирани.

Кой е кандидатът за премиер на „Прогресивна България“

Според предварителната информация, бъдещото правителство на „Прогресивна България“ ще има трима заместник министър-председатели. Очаква се в близките дни официално да бъдат обявени както ресорите, така и имената на министрите, като към момента формацията не разкрива конкретни кандидатури.

Ключов етап от процедурата предстои във вторник, когато президентът Илияна Йотова ще проведе задължителните по Конституция консултации с парламентарно представените сили в 52-рото Народно събрание. Срещите ще се състоят поотделно с всяка от шестте парламентарни групи в сградата на президентството на „Дондуков“ 2.

Държавният глава вече заяви, че целта на разговорите е да се очертаят основните политически приоритети – от бъдещето на бюджета до законодателната програма на парламента и възможностите за стабилно управление. Не е изключено консултациите да преминат в рамките на един ден, което би ускорило следващите стъпки.

Съгласно българската Конституция, президентът връчва проучвателен мандат първо на най-голямата парламентарна група. Ако тя успее да предложи състав на правителство и да осигури мнозинство, Народното събрание гласува кабинета. При неуспех мандатът се дава на втората по численост сила, а при нов неуспех – на трета, избрана по преценка на държавния глава.

През последните години този процес често се оказваше затруднен заради фрагментирания парламент и липсата на ясно мнозинство, което доведе до серия от предсрочни избори и назначаване на служебни кабинети.

Очаква се след приключване на консултациите Илияна Йотова да връчи първия мандат на Румен Радев в качеството му на кандидат за премиер на „Прогресивна България“. По предварителен график това може да се случи в четвъртък, като има готовност мандатът да бъде върнат незабавно с предложен състав на кабинет.

От партията посочват, че работата по структурата и подбора на министри е в напреднал етап, като се търси баланс между експертност и политическа отговорност. Към момента няма индикации в бъдещото правителство да бъдат включени действащи служебни министри.

Ако процедурата се развие по този график, още в петък Народното събрание може да гласува новия кабинет. При положителен вот правителството ще положи клетва и ще поеме управлението от действащия служебен кабинет.

С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски" е новият шампион на България!
С 1:0 срещу ЦСКА 1948: „Левски" е новият шампион на България!

„Разказвам всичко на Клеми": Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил
„Разказвам всичко на Клеми": Невероятната история на жената, която опитоми Уинстън Чърчил

Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110
Шап в Кипър: Броят на заразените ферми достигна 110

„Просто го застрелях в лицето": Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно
„Просто го застрелях в лицето": Тюленът, убил Осама бин Ладен, с разтърсваща изповед 15 години по-късно

Инцидент със самолета на испанския премиер на път за срещата в Армения

Той е бил принуден да кацне извънредно в Анкара заради "технически проблем"

Той беше наречен "кметът на Америка" заради лидерството си след атаките от 11 септември 2001 г.

Иранският парламент обяви, че Техеран няма да отстъпи от контрола върху ключовия воден път, въпреки блокадата на САЩ и предупрежденията на Тръмп за нови въздушни удари. Екипажът на плавателния съд е в безопасност след дръзкото нападение

Мерц отговори с "Няма връзка" на въпроса дали плановете на САЩ да намалят военното си присъствие в Германия имат нещо общо със спора между двамата лидери относно стратегията на Тръмп в Иран

Романът на Лорън Вайсбергер от 2003 г. е свободно базиран на опита ѝ като асистентка на модната икона Ана Уинтур. Ето кои моменти от книгата и филма са реалност и защо някои колеги на авторката се почувстваха предадени

Земята е на приблизително 13 300 светлинни години от периферията – значително по-близо до нея, отколкото до галактическото ядро

„Очаквайте скоро“: Доналд Тръмп сподели AI изображения на обновения Отразяващ басейн във Вашингтон, на които той и ключови фигури от кабинета му позират без ризи в наситеносини води преди старта на мащабния ремонт

Поклонението ще бъде в четвъртък, на 7 май, от 11:00 часа в църквата „Света София“

Тръмп отхвърли предишно иранско предложение тази седмица

Българският пилот запази първото си място след втория старт от уикенда в САЩ

Легендата на „Юнайтед“ се почувствал зле преди дербито с „Ливърпул“

САЩ, Мароко и другите страни, участващи в ученията „Африкански лъв“, са започнали операция по издирване, която продължава и в момента

Година след корабокрушението край Сицилия, отнело живота на британския магнат Майк Линч и още 6 души, разследващите изключиха версията за „непреодолима стихия“. Нови разкрития сочат към фатално подценяване на времето и липса на адекватна реакция

Държавният секретар Марко Рубио изненада гостите на семейна сватба, влизайки в ролята на диджей. Вижте как „министърът на всичко“ в администрацията на Тръмп смени държавните дела с музикалните хитове и нагорещи дансинга в Маями

Приморск е важен център за петролния износ на Русия

DARA ще представи България на „Евровизия 2026“ с песента Bangaranga, с която ще открие втория полуфинал на конкурса на 14 май във Виена

