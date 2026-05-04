Ключова политическа седмица: Президентът започва консултации с парламентарните групи

В ъзможно е още в края на седмицата България да има редовно правителство, като номинираният за министър-председател Румен Радев се очаква да представи изпълнен мандат пред парламента. Процедурата по съставяне на кабинет навлиза в заключителна фаза, след като разговорите за структура и персонален състав са почти финализирани.

Кой е кандидатът за премиер на „Прогресивна България“

Според предварителната информация, бъдещото правителство на „Прогресивна България“ ще има трима заместник министър-председатели. Очаква се в близките дни официално да бъдат обявени както ресорите, така и имената на министрите, като към момента формацията не разкрива конкретни кандидатури.

Ключов етап от процедурата предстои във вторник, когато президентът Илияна Йотова ще проведе задължителните по Конституция консултации с парламентарно представените сили в 52-рото Народно събрание. Срещите ще се състоят поотделно с всяка от шестте парламентарни групи в сградата на президентството на „Дондуков“ 2.

Държавният глава вече заяви, че целта на разговорите е да се очертаят основните политически приоритети – от бъдещето на бюджета до законодателната програма на парламента и възможностите за стабилно управление. Не е изключено консултациите да преминат в рамките на един ден, което би ускорило следващите стъпки.

Процедурата по съставяне на кабинет

Съгласно българската Конституция, президентът връчва проучвателен мандат първо на най-голямата парламентарна група. Ако тя успее да предложи състав на правителство и да осигури мнозинство, Народното събрание гласува кабинета. При неуспех мандатът се дава на втората по численост сила, а при нов неуспех – на трета, избрана по преценка на държавния глава.

През последните години този процес често се оказваше затруднен заради фрагментирания парламент и липсата на ясно мнозинство, което доведе до серия от предсрочни избори и назначаване на служебни кабинети.

Какво предстои

Очаква се след приключване на консултациите Илияна Йотова да връчи първия мандат на Румен Радев в качеството му на кандидат за премиер на „Прогресивна България“. По предварителен график това може да се случи в четвъртък, като има готовност мандатът да бъде върнат незабавно с предложен състав на кабинет.

От партията посочват, че работата по структурата и подбора на министри е в напреднал етап, като се търси баланс между експертност и политическа отговорност. Към момента няма индикации в бъдещото правителство да бъдат включени действащи служебни министри.

Ако процедурата се развие по този график, още в петък Народното събрание може да гласува новия кабинет. При положителен вот правителството ще положи клетва и ще поеме управлението от действащия служебен кабинет.