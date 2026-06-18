България

Делото за смъртта на Филип Арсов започна отначало, съдът остави обвиняемия под домашен арест

Трагичният инцидент стана на 2 септември 2023 г.

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 18 юни 2026, 08:12
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С офийският градски съд даде ход на делото за катастрофата, при която през 2023 г. загина 14-годишният Филип Арсов. Подсъдим по случая е Петър Тодоров, а съдът прецени, че няма основания за промяна на мярката му за неотклонение и го остави под домашен арест.

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Трагичният инцидент стана на 2 септември 2023 г. на кръстовището на столичните улици „Гурко“ и „Шишман“. Филип беше блъснат на пешеходна пътека в центъра на София и почина на място.

Според обвинението Петър Тодоров е управлявал автомобила си с около 88 км/ч при разрешени 30 км/ч в участъка. Разследването сочи още, че той не е пропуснал пресичащото на пешеходната пътека момче. Прокуратурата твърди, че водачът е шофирал с 2,1 промила алкохол в кръвта.

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Настоящият процес започва отначало, след като през март тази година предишният съдебен състав си направи отвод.

До това се стигна след искане на частните обвинители, представляващи семейството на Филип, да бъдат изискани справки за криминалистични регистрации и други производства, свързани с подсъдимия. Съдът отказа с аргумента, че подобна информация не е от значение за изясняването на фактите около пътнотранспортно произшествие, извършено по непредпазливост.

Ново заседание по делото за смъртта на Филип, прегазен на пешеходна пътека в София

Това стана причина адвокатът на близките на загиналото момче Нацко Дойчев да поиска отвод на съдебния състав. Според него с подобно становище съдът предварително е дал знак, че приема деянието за непредпазливо, въпреки че внесеното от прокуратурата обвинение е за умишлено престъпление.

Спор около експертизите

След днешното заседание прокурорът по делото Мария Кабалакова заяви, че не смята за необходимо всички свидетели да бъдат разпитвани отново.

От своя страна бащата на Филип - Красимир Арсов, коментира, че фактите по делото са ясни и не е необходимо да се преповтарят всички вече събрани показания.

„Фактите са такива, каквито са. Едната експертиза е категорично под всякаква критика. В повторната експертиза също има недостатъци“, заяви той пред журналисти.

Арсов посочи още, че част от свидетелските показания не допринасят съществено за установяването на обективната истина по случая.

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Протест пред Съдебната палата

Преди началото на заседанието близки, приятели и съмишленици на семейството се събраха пред Съдебната палата в София на пореден протест с искане за справедлив процес и ефективни присъди за тежките пътни престъпления.

В демонстрацията участваха и представители на сдружението „Ангели на пътя“, което обединява семейства, загубили свои близки при катастрофи.

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Хронология на случая

  • 2 септември 2023 г. – 14-годишният Филип Арсов е блъснат и убит на пешеходна пътека в центъра на София.
  • Септември 2023 г. – разследването установява, че водачът е шофирал след употреба на алкохол и с превишена скорост.
  • 2024 г. – прокуратурата внася обвинителен акт срещу Петър Тодоров.
  • 2024 – 2025 г. – провеждат се десетки съдебни заседания, назначават се експертизи и се разпитват свидетели.
  • Март 2026 г. – съдията по делото се отвежда след спор между страните относно характера на обвинението и поисканите доказателства.
  • Юни 2026 г. – делото започва отначало пред нов съдебен състав.

Смъртта на Филип Арсов се превърна в един от най-обсъжданите случаи на пътни инциденти в България през последните години. Трагедията предизвика серия от граждански протести и постави отново въпроса за контрола върху шофирането след употреба на алкохол, превишената скорост в градска среда и ефективността на наказанията за тежки пътнотранспортни престъпления.

Семейството на Филип продължава да настоява за справедливо наказание и за законодателни промени, които да ограничат подобни трагични случаи в бъдеще.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Марин Колев    
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