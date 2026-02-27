Над две години без присъда: Отново отложиха делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов

Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

Конфликт за паркинг в квартал "Мусагеница" - жители осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си

"Видях как все едно ракета хвърчи, а аз съм на война": Шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев

Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

С ъдът отложи за 27 март делото срещу Петър Тодоров, който е обвинен за катастрофата, при която загина 15-годишният Филип Арсов.

Момчето беше прегазено на пешеходна пътека в центъра на София на 2 септември 2023 година.

Ново заседание по делото за смъртта на Филип, прегазен на пешеходна пътека в София

Експертизите доказаха, че Петър Тодоров е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта. Последното заседание по делото беше отложено. Магистратите трябваше да изслушат заключението от видео-техническата експертиза на кадрите от катастрофата.

Повече от две години след смъртта на Филип все още няма присъда, а обвиняемият Петър Тодоров вече над 1 година е под домашен арест.