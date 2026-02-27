България

Над две години без присъда: Отново отложиха делото за смъртта на 15-годишния Филип Арсов

Момчето беше прегазено на пешеходна пътека в центъра на София на 2 септември 2023 година

27 февруари 2026, 11:58
„Възраждане" подаде документи за изборите на 19 април

„Възраждане“ подаде документи за изборите на 19 април
Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност
Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

Катерина Евро с колосална сметка за ток въпреки термопомпа и фотоволтаици

"Видях как все едно ракета хвърчи, а аз съм на война": Шофьорът на автобуса, в който се вряза Виктор Илиев
Конфликт за паркинг в квартал

Конфликт за паркинг в квартал "Мусагеница" - жители осъмнаха със заплашителни бележки по автомобилите си
Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира

Семейството на рибар от потъналия кораб край Маслен нос настоява търсенето да не спира
„Лукойл България": Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата

„Лукойл България”: Арбитражен иск няма да засегне цените на горивата
Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

Скандал, НС привика премиера Гюров, той не им вдигна телефона

С ъдът отложи за 27 март делото срещу Петър Тодоров, който е обвинен за катастрофата, при която загина 15-годишният Филип Арсов. 

Момчето беше прегазено на пешеходна пътека в центъра на София на 2 септември 2023 година.

Ново заседание по делото за смъртта на Филип, прегазен на пешеходна пътека в София

 Експертизите доказаха, че Петър Тодоров е помел Филип със скорост от близо 90 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта. Последното заседание по делото беше отложено. Магистратите трябваше да изслушат заключението от видео-техническата експертиза на кадрите от катастрофата.

Повече от две години след смъртта на Филип все още няма присъда, а обвиняемият Петър Тодоров вече над 1 година е под домашен арест.

Източник: БГНЕС    
Андрей Гюров: Хората са истински притеснени за своите сметки

Андрей Гюров: Хората са истински притеснени за своите сметки

Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?

Защо Кейт Мидълтън отказа автограф на свой фен?

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

Rakuten Viber пуска AI подобрение на съобщенията

Rakuten Viber пуска AI подобрение на съобщенията

С колко поскъпва водата в различните градове от 1 март

С колко поскъпва водата в различните градове от 1 март

Stellantis може да ползва технология от Leapmotor за европейските си марки

Stellantis може да ползва технология от Leapmotor за европейските си марки

Ексклузивно

Ретроградният Меркурий е време за забавяне на темпото, преосмисляне на миналото и довършване на задачите, което, въпреки техническите пречки и недоразуменията, ни дава ценен шанс за духовна яснота, по-добро общуване и емоционално пренастройване

Сърбия не признава независимостта на бившата си област Косово, която обяви едностранно независимост през 2008 г.

Малката потребителска кошница достига 59,48 евро, отчитат КНСБ

Божанов посочи, че шефката на ВиК холдинга е съпруга на Деньо Денев, временно изпълняващ длъжността председател на ДАНС

Локалното спиране на огъня е в сила, централата е под руски контрол и зависи от външно електроснабдяване

По думите им служебният премиер арогантно е пренебрегнал усилията на народните представители да разговарят с него

19-годишният Николо Филипучи покори сцената на „Сан Ремо“ в категорията за нови таланти. Докато младата надежда печелеше сърцата с „Лагуна“, суперзвездите Алиша Кийс и Ерос Рамацоти блясъкаха на сцената, а Ирина Шейк отказа политически коментари

Петър Петров посочи, че в питането си е очертал проблеми, засягащи седем министерства, отговарящи пряко за проблема с липсата на вода и проблемите по ВИК мрежата

Той е издъхнал в резултат на вдишване на дим, след като в сряда е бил застигнат от пожар в плевня

Исламабад обяви състояние на „открита война“, след като пакистански изтребители бомбардираха Кабул и Кандахар; Москва призова за незабавно прекратяване на огъня

Настояваме и за обяснение от прокуратурата защо за незаконния арест на кмета Коцев, както и за всички други арести с изключение на случая „Борисов“, все още няма започнало нито едно разследване

Китайската компания представи своя Watch GT Runner 2 - умен часовник, който е разработен за най-запалените почитатели на бягането и професионалистите, като е създаден заедно с легендата на маратоните Елиуд Кипчоге

Пинк отрече слуховете за раздяла с Кери Харт след 20 години брак, като ги нарече „фалшива новина“ във видео в Instagram и подчерта, че семейството им остава заедно въпреки спекулациите

Инцидентът е бил причината гражданската авиация на САЩ да спре вчера полетите в района на Форт Ханкок, Тексас

В колата на мъжа били открити и наркотици

След непреките разговори в Швейцария иранският външен министър заяви, че това е била "най-интензивната" среща с американците и е отбелязан "напредък"

