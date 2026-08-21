Свят

На косъм от смъртта: Двама рибари прекараха пет дни в хладилен контейнер насред океана

Мъжете се скрили в контейнера, след като вълна потопила лодката им на 240 км от брега

21 август 2026, 06:45
Военноморските сили на Мексико
Военноморските сили на Мексико   
Източник: БТА
  • Двама мексикански рибари на 53 и 32 години бяха спасени след пет дни в хладилен контейнер, след като лодката им потънала в Тихия океан на около 240 км от брега.
  • След корабокрушението те останали без вода, храна и радиостанция и се скрили в празния контейнер, за да оцелеят; спасителите ги открили по време на мащабна операция с кораби и самолети.
  • Рибарите били прегледани от медицински екип и транспортирани с хеликоптер до Пуерто Чиапас, където близките им ги посрещнали разплакани.

Двама мексикански рибари, претърпели корабокрушение, бяха спасени след прекарани пет дни в хладилен контейнер в Тихия океан, съобщиха мексиканските военноморски сили в социалната мрежа Екс, предаде ДПА.

Рибарите са били открити по време на издирвателно-спасителна операция на около 240 километра от брега на южния мексикански щат Чиапас.

Рибарска кооперация е подала сигнал до властите, след като изгубила връзка с двамата рибари на 53 и 32 години. 

„Вълна удари лодката“, разказва по-младият от двамата Хосе Луис Портелас във видеозапис, направен след спасяването.

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Корабокрушението станало около 3 часа през нощта. Рибарите не успели да вземат нищо със себе си - нито питейна вода, нито храна, нито радиостанция.

„Единственото, което можехме да направим, беше да изпразним хладилния контейнер и да се вмъкнем вътре“, разказва Портелас.

„Мислех, че никога повече няма да видя семейството си“, казва другият рибар - Даниел Гереро. 

“Беше много трудно. Не валя. Слънцето едва не ни уби“, споделя той.

Кораби и самолети на военноморските сили участвали в издирвателната операция. Рибарите били забелязани в синия хладилен контейнер, извадени на безопасно място и прегледани от медицински екип. След това са били транспортирани с хеликоптер до пристанището Пуерто Чиапас, където техните близки ги посрещнали със сълзи на очи, както се вижда от разпространени видеозаписи, съобщава ДПА.

Източник: БТА, София Георгиева    
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