На косъм от смъртта: Двама рибари прекараха пет дни в хладилен контейнер насред океана

Двама мексикански рибари на 53 и 32 години бяха спасени след пет дни в хладилен контейнер, след като лодката им потънала в Тихия океан на около 240 км от брега.

След корабокрушението те останали без вода, храна и радиостанция и се скрили в празния контейнер, за да оцелеят; спасителите ги открили по време на мащабна операция с кораби и самолети.

Рибарите били прегледани от медицински екип и транспортирани с хеликоптер до Пуерто Чиапас, където близките им ги посрещнали разплакани.

Two fishermen who spent five days adrift in the Pacific Ocean, surviving on top of a large cooler, are safe after being rescued by the Mexican Navy. https://t.co/oz8VQKkuxd pic.twitter.com/XrPaJvlEBy — ABC News (@ABC) August 20, 2026

Двама мексикански рибари, претърпели корабокрушение, бяха спасени след прекарани пет дни в хладилен контейнер в Тихия океан, съобщиха мексиканските военноморски сили в социалната мрежа Екс, предаде ДПА.

Рибарите са били открити по време на издирвателно-спасителна операция на около 240 километра от брега на южния мексикански щат Чиапас.

Рибарска кооперация е подала сигнал до властите, след като изгубила връзка с двамата рибари на 53 и 32 години.

„Вълна удари лодката“, разказва по-младият от двамата Хосе Луис Портелас във видеозапис, направен след спасяването.

Корабокрушенецът разказва за 13-те месеца в океана

Корабокрушението станало около 3 часа през нощта. Рибарите не успели да вземат нищо със себе си - нито питейна вода, нито храна, нито радиостанция.

„Единственото, което можехме да направим, беше да изпразним хладилния контейнер и да се вмъкнем вътре“, разказва Портелас.

„Мислех, че никога повече няма да видя семейството си“, казва другият рибар - Даниел Гереро.

“Беше много трудно. Не валя. Слънцето едва не ни уби“, споделя той.

Кораби и самолети на военноморските сили участвали в издирвателната операция. Рибарите били забелязани в синия хладилен контейнер, извадени на безопасно място и прегледани от медицински екип. След това са били транспортирани с хеликоптер до пристанището Пуерто Чиапас, където техните близки ги посрещнали със сълзи на очи, както се вижда от разпространени видеозаписи, съобщава ДПА.