Нова вълна от бомбени сигнали в няколко града, евакуираха съдебни институции и поликлиника

П оредна серия от сигнали за поставени взривни устройства предизвика евакуации и полицейски проверки в три града. Заплахи са получени в Окръжния съд и Окръжната прокуратура в Разград, в Съдебната палата в Ловеч и в поликлиниката към МБАЛ – Благоевград. Служители, пациенти и посетители са изведени от сградите, а работата на институциите е временно нарушена.

В Разград полицията проверява сградите на Окръжния съд и Окръжната прокуратура, след като на официалните им електронни пощи са получени съобщения за поставени взривни устройства.

Говорителят на Областната дирекция на МВР Илияна Георгиева съобщи пред БТА, че служителите са евакуирани, а полицейски екипи извършват необходимите проверки. По думите ѝ засега няма информация за други подобни сигнали в областта, съобщи кореспондентът на БТА в Разград Садет Кърова.

Заместник-председателят на Окръжния съд в Разград съдия Емил Стоев уточни, че охраната е разпоредила на участниците в текущите съдебни заседания да останат в сградата, докато се проверяват останалите помещения.

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Заплахи и в Ловеч и Благоевград

Сигнал за бомба е получен и в Съдебната палата в Ловеч. Съобщението е изпратено в 11:27 ч. на официалния имейл адрес на Окръжния съд, предаде кореспондентът на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

Заради заплахата са евакуирани магистрати, административни служители и посетители. Очаква се работата на съдебните институции да бъде възстановена след 14:00 ч., след приключване на проверките.

От Областната дирекция на МВР в Ловеч потвърдиха, че заплашителни съобщения са постъпили и на електронните пощи на други институции. Не се уточнява кои са те.

Нова серия от бомбени заплахи в няколко града у нас

Сигнал за поставено взривно устройство е наложил евакуация и на поликлиниката към МБАЛ – Благоевград.

Заплахата е получена около обяд. От сградата са изведени пациенти и медицински персонал. На място са изпратени полицейски екипи, които проверяват помещенията.

Към момента няма информация за открити взривни устройства при проверките в трите града. Не е ясно и дали отделните заплахи са свързани помежду си.

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Поредица от подобни сигнали през последните седмици

Новите случаи идват след серия от подобни заплахи в страната. В началото на октомври заплашителни имейли за поставени взривни устройства бяха изпратени до съдилища, прокуратури, училища, детски градини, болници и административни сгради в различни населени места.

Сред засегнатите градове бяха Разград, Ловеч, Монтана, Хасково и Добрич. Съобщенията предизвикаха евакуации, полицейски проверки и временно прекъсване на работата на редица институции. Окръжният съд и Окръжната прокуратура в Разград също получиха подобни заплахи в началото на октомври.

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При предишните случаи от МВР обясниха, че част от заплашителните съобщения са били изпращани чрез компрометирани електронни пощи и сървъри извън страната. В разследването се включиха ГДБОП и международни партньорски служби.