България

МВР: Над 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани

Според главния секретар на вътрешното министерство изборите са преминали без масова търговия с вот и без установяване на нови схеми. Цената на един глас е варирала между 40 и 60 евро

Василена Василева Василена Василева

2 ноември 2026, 07:14
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Н ад 500 сигнала за купуване на гласове и 11 задържани са отчетени от МВР минути след края на изборния ден. Това съобщиха от вътрешното министерство. По думите на главния секретар на ведомството комисар Любомир Николов изборната кампания е преминала без масова търговия с вот, а нови схеми за манипулиране на изборните резултати не са установени.

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Данните, събрани от МВР, показват, че цената на един глас е варирала между 40 и 60 евро.

От силовото министерство отчетоха и влиянието върху изборния процес на арестите на кметовете на Сунгурларе и Белица.

„Най-изявените схеми този път бяха от страна на някои определени кметове, които упражниха изключителна активност в стремежа си да се докажат, че все още са силни и могат да влияят по някакъв начин на изборните резултати“, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, цитиран от NOVA.

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По думите му е имало значителна динамика в поведението на участниците в изборния процес между двата тура.

„Първите указания в Кърджали бяха да не се гласува. Сега очевидно се опитаха да активират вот по определен начин и съвсем очевидно е, че не се получи“, посочи вътрешният министър.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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