"Пътят на всеки е различен": Барбара Палвин проговори след скандала с ревюто на Victoria's Secret

С ветовноизвестният унгарски модел Барбара Палвин наруши мълчанието си след вълната от критики и коментари по повод участието ѝ в бляскавото модно ревю на Victoria's Secret едва шест седмици след като стана майка, съобщава Daily Mail.

33-годишната красавица, която през септември посрещна дъщеря си Силви заедно със съпруга си - актьора Дилън Спраус, изглеждаше зашеметяващо на подиума в прозрачно бельо. Завръщането ѝ толкова скоро след раждането обаче предизвика горещи дебати в интернет.

Говорейки пред медиите по време на парти за Хелоуин, Барбара призна, че реакцията на хората е била разделена: „Честно казано, реакциите бяха 50 на 50. На някои хора им хареса, че съм се върнала, докато други смятаха, че е трябвало да си почивам вкъщи. Но пътят на всеки след раждането е различен и това е просто моят личен път“.

Подкрепа от семейството и съвети към младите майки

Моделът сподели, че е била леко „претоварена“ от противоречивите мнения в мрежата, но е изключително благодарна за стабилната подкрепа от страна на съпруга си и семейството си.

Barbara Palvin responds to criticism over walking in the Victoria's Secret Fashion Show just six weeks after giving birth https://t.co/DkwCUodqnD — Daily Mail (@DailyMail) November 2, 2026

„Имам късмета да получавам пълна подкрепа от съпруга ми и близките ми, които ми помогнаха да стигна дотам“, каза тя и отправи съвет към всички нови майки: „Не се страхувайте да поискате помощ“.

По време на ревюто гордият съпруг Дилън Спраус я подкрепяше на първия ред, като в същото време се е грижел за малката им дъщеричка.

Как се възстанови толкова бързо?

Barbara Palvin has responded to criticism over her appearance at the 2026 Victoria’s Secret Fashion Show, just 6 weeks after giving birth to her daughter, Sylvie. The model said, “Everyone's postpartum journey is different,” and that she is lucky to have the support of her family https://t.co/3Rx6K1elba — MEAWW Entertainment (@meawwofficial) November 1, 2026

Преди появата си на подиума Барбара сподели, че е имала късмета тялото ѝ да се възстанови бързо, но зад това стои целенасочена грижа по време на бременността:

Чиста храна: По време на бременността си тя залага изцяло на биологични и органични храни, за да гарантира здравето на бебето, а след раждането продължава със здравословния режим заради кърменето.

По време на бременността си тя залага изцяло на биологични и органични храни, за да гарантира здравето на бебето, а след раждането продължава със здравословния режим заради кърменето. Умерена активност: Заложила е на леки упражнения и е оставила тялото си да се възстанови по естествен път, без да се подлага на крайни изтощения.

С чувството си за хумор тя дори коментира пред репортерите: „Казвам на всички: „Това е нормално“. Майчинският отпуск обикновено е шест до осем седмици, а утре стават точно шест седмици, така че просто правя това, което правят всички останали. Само че на мен ми се налага просто да мина по подиума!“