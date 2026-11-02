Дарения за болни деца, футболни съдии и луксозен живот: Разкриха схема за милиони в Гърция

Шестима души са задържани в Солун по подозрение за присвояване на над 2,8 млн. евро от дарения за болни деца.

От събраните близо 3,94 млн. евро до семействата са достигнали едва 1,11 млн.

Според разследването част от парите са използвани за луксозен живот, футболни клубове и манипулиране на мачове.

Greek Police Uncover Multimillion Charity Fraud Involving Children With Cancer https://t.co/xwvKhhiMMi — Greek Reporter (@GreekReporter) October 31, 2026

Прокуратурата в Солун е започнала наказателно преследване срещу шестима души, задържани по подозрение за злоупотреба с милиони евро от средства, събрани в рамките на дарителски кампании за лечение на болни деца, пишат гръцките медии.

Както съобщава АНА-МПА, разследването на гръцката служба за борба с организираната престъпност е установило, че заподозрените чрез неправителствена организация са организирали 92 дарителски акции в полза на 74 лица.

Злоупотреба с пари, събирани за болни деца

Проверките и показанията на семействата са разкрили, че от акциите са били събрани 3 940 692 евро, а на правоимащите са били изплатени едва 1 111 176 евро, т.е. групата е получила незаконна облага от над 2,8 млн. евро.

Смята се, че централна фигура в измамата имал 37-годишен мъж, основател на организацията.

Сред задържаните са 35-годишната му партньорка и 32-годишният ѝ брат. Другите трима задържани са свързани с футболното съдийство и с футболен клуб от региона, защото се смята, че с част от средствата са били купувани съдийски отсъждания, като реферите са получавали между 300 и 500 евро на манипулиран мач.

Фондации присвоили милиони за онкоболни в САЩ

Около 250 хиляди евро са били използвани и за финансиране на два местни футболни клуба в административната териториална единица Пиерия.

Телевизия Скай допълва, че материалите по случая разкриват, че средствата от даренията за болните деца са били използвани от заподозрените за луксозен живот и скъпи пътувания.