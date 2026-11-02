НАП напомня: Днес е последният ден за деклариране на данъци за третото тримесечие

Днес, 2 ноември, изтича срокът за деклариране на дължимите данъци за третото тримесечие на 2026 г., напомнят от Националната агенция за приходите (НАП).

По закон срокът е 31 октомври, но тъй като тази година датата се пада в събота, той се удължава до първия работен ден – понеделник, 2 ноември.

Кой подава декларация

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава електронно от предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, от наем и/или от други източници и по закон трябва да удържат авансов данък върху тях.

НАП напомня: Наближава срокът за тримесечните данъци

До същата дата декларират дължимите данъци и физическите лица, когато платецът на дохода също е физическо лице.

Окончателните данъци и дивидентите

Със същата декларация се декларират и окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически и юридически лица – например за технически услуги, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения.

По този ред се декларират и окончателните данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени на:

местни и чуждестранни физически лица;

чуждестранни юридически лица, когато данъкът е дължим;

местни юридически лица, които не са търговци, включително общините.

Касата и вземанията от собственици – над 25 564,59 евро

Със същия формуляр фирмите, регистрирани по ДДС, обявяват в НАП и данни от текущата си счетоводна отчетност към края на третото тримесечие.

Те трябва да посочат наличните пари в касите и размера на вземанията, включително от предоставени заеми, от собственици – физически лица, работници, служители, лица по договор за управление и контрол и други. Това е задължително, когато общият размер към края на тримесечието надхвърля 25 564,59 евро.

Информация за попълването на декларациите и внасянето на сумите има на сайта на НАП и на телефон 0700 18 700, на цена според тарифата на съответния оператор.